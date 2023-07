L’ordinanza che protegge i cocchieri e non i cavalli

Unico riparo per i poveri cavalli palermitani sono i bordi delle strade sotto i cornicioni dei palazzi antichi o le fronde di qualche albero che offrono qualche parvenza di riparo o i capellini pensati solo per abbellire il povero animale, senza avere la sensibilità di capire che le parti più delicate del loro corpo sono la testa e le orecchie, coperti da ridicoli orpelli che tolgono loro ogni dignità.

«Quello che diciamo» - conclude la responsabile LAV - è che, qualora qualche cavallo a Palermo dovesse stare male o morire per le condizioni climatiche proibitive o per lavoro, non esiteremo a denunciare anche il Comune. E poi, aggiungo, non credo assolutamente che chi viene a Palermo lo faccia perché sa che ci sono le carrozze trainate dai cavalli pronte a trasportarli in giro per la città».

Se, quindi, i vetturini desiderano continuare a svolgere una simile attività all’aria aperta, anche un semplice risciò farebbe al caso. I cavalli magari lasciamoli vivere in mezzo alla natura, a riposare dopo una vita di fatica al servizio dell’uomo.