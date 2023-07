Monsignor Santoro a Mosca incontra il metropolita Antonij di Volokomsk

Durante un incontro a Mosca, Mons. Santoro ha parlato della sua precedente visita in Ucraina. Lui e i suoi due compagni di viaggio, il giornalista e presidente onorario dell'Associazione "L'isola che non c'è" Franco Giuliano e il dottor Loreto Gesualdo, dovevano recarsi a Kiev dalla Polonia, via terra. "Non sapevamo dove stavamo andando", ha detto, "ma le parole dei salmi della preghiera del mattino hanno illuminato l’alba di quella mattina piovosa". Ho subito ricordato le storie dei miei amici del Mean che hanno condiviso esperienze simili. Dopotutto, stai guidando attraverso un territorio in guerra e l'ansia è associata all'incertezza oggettiva di ciò che ti aspetta dietro l'angolo. “Il cammino dell'incontro e della riconciliazione”, così ha definito i suoi viaggi monsignor Santoro seguendo la profezia della pace di papa Francesco. Dopotutto, qualsiasi percorso verso la pace inizia con dei passi, per quanto piccoli, il che significa che la realtà inizia a cambiare con ogni passo.

Intenzioni e azioni completamente diverse possono essere osservate nella realtà politica, dove la persona è guidata, piuttosto, dalla paura di perdere potere, denaro, influenza e controllo. L'incontro di Putin con Prigozhin e altri comandanti dopo la ribellione, è stato accuratamente nascosto dall'addetto stampa del Cremlino Peskov, e poi improvvisamente da lui stesso confermato. Le informazioni su questo incontro “segreto” hanno ravvivato l'agenda delle notizie dei media mondiali: “Putin ha deliberatamente contraddetto qualunque principio di base della statualità. Ha agito senza pensare alle conseguenze. È tutto un cercare di andare avanti oggi, domani, un giorno ancora .... Dopo la rivolta ha fatto tutte quelle uscite pubbliche per cercare di convincere che lui è più forte che mai. Mostra solo che è vulnerabile e insicuro”, dice in un'intervista al Corriere della Sera Boris Bondarev, ex diplomatico russo, l'unico membro del ministero degli Esteri russo che ha condannato la guerra in Ucraina e poi è rimasto in Europa. È chiaro che l'incontro stesso e i suoi scopi non seguono la strada della ricerca della pace civile, cercano solo la possibilità di stabilire una, come nella guerra tra gruppi mafiosi. Chi è il debole, chi è il forte e se è possibile rafforzare o indebolire l'avversario.

Nella sua intervista, Boris Bondarev rileva la debolezza e la frammentazione della società civile in Russia. Nel frattempo, anche nelle condizioni della dittatura stabilita in Russia, diversi gruppi di persone che non sono in alcun modo collegati tra loro continuano a fornire assistenza materiale, medica e logistica ai rifugiati che dalle regioni orientali dell'Ucraina desiderano passare in Europa. Questa assistenza è fornita grazie a donazioni di cittadini russi, con il rischio di essere perseguitati dalle autorità russe. E una delle loro ultime iniziative, che inizialmente mi ha sorpreso, e poi ha suscitato la mia ammirazione, è un appello alle autorità europee responsabili dell'ingresso di animali domestici nell'UE sull'inasprimento della legislazione. “Revocando la semplificazione delle regole per l'ingresso di animali domestici, la Commissione europea e i paesi dell'UE stanno costringendo coloro che amano i propri animali domestici a rimanere nella zona di guerra, nelle aree vicine al fronte (mettendo in pericolo la propria vita). Perché molti non vogliono lasciare i propri animali domestici. Le famiglie che vogliono lasciare la Russia ma vogliono portare con sé i propri animali domestici dovranno rimanere in Russia per altri quattro mesi per rispettare le regole veterinaria dell'UE. Questo ritardo di quattro mesi è un onere finanziario molto pesante per queste famiglie", si legge nella dichiarazione indirizzata dal gruppo promotore alla Mediatrice europea.

Così, il bene di un altro che si trova in circostanze tragiche diventa un bene per chi lo aiuta. Perché l'aiuto dato è anche aiuto a se stessi per ritrovare la propria vera umanità.