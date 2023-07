Pistoletto: «La Venere degli Stracci bruciata dice che la vita è sempre in mezzo alla vita degli altri»

Una Venere volutamente non protetta, indifesa. Un’opera che «era quasi una vita in mezzo alla vita degli altri». Non se lo aspettava, ma «il rischio c’era». Michelangelo Pistoletto, nato sotto il Monte Rosa nel 1933, da genitori artisti che decisero di chiamarlo Michelangelo come il grande pittore della Cappella Sistina, non nasconde una certa emozione dinanzi al rogo – verosimilmente doloso – che questa mattina all’alba a Napoli ha distrutto la sua Venere degli Stracci. Un’opera installata in piazza Municipio e inaugurata solo pochi giorni fa, il 28 giugno. Alta circa dieci metri, più grande delle quattro versioni originali di Pistoletto del 1967 (sono conservate al Museo Madre di Napoli, alla Fondazione Pistoletto, alla Tate Gallery e al Castello di Tivoli), la Venere degli Stracci aveva assunto dimensioni crescenti proprio per raccontare «l’aumento delle miserie del mondo, simboleggiate dagli stracci».

Cosa ha pensato nel cuore quando ha saputo dell’incendio, verosimilmente doloso?

Io sono molto razionale, ma non nascondo una certa emozione. Non mi aspettavo che accadesse. Però l’opera non era stata realizzata per esser protetta e difesa, l’opera era stata realizzata con molta fiducia verso il prossimo, quella stessa fiducia negli altri che ha una persona – ciascuno di noi – quando esce per strada, quando mettiamo la nostra vita in mezzo alla vita degli altri. Anche quest’opera era quasi una vita in mezzo alla vita degli altri.