Quando la scuola non serve: dispersione implicita all'8,7%

I risultati delle prove Invalsi 2023

Le prove Invalsi hanno coinvolto 2,7 milioni di studenti: 1 milione alla primaria, 570mila della secodnaria di I grado e oltre 1 milione alla secondaria di II grado. Il costo dell'operazione? 7 milioni di euro. Il quadro che emerge dalle prove risente ancora in maniera evidente delle conseguenze postpandemiche sugli apprendimenti degli studenti italiani. Il report evidenzia esplicitamente, per ogni ordine di scuola, il peso di variabili come il genere, il background sociale, l'essere o meno in regola con il percorso di studio, il background migratorio, il territorio in cui si vive. Interessante anche che un capitolo ad hoc sia dedicato all'equità. «A livello nazionale l’indicatore di equità non mostra valori nella soglia di accettabilità. Solo nella prova di Italiano per tutti e tre i gradi scolastici considerati ha un grado di severità medio (19% in II primaria, 20% in V primaria e 16% in III secondaria di primo grado). Per la prova di Matematica e per entrambe le prove di Inglese l’indicatore tende ad avere valori rilevanti o alti, in particolare in Matematica per II e V primaria e in Listening in III secondaria di primo grado. Inoltre, il valore dell’indicatore tende a restare complessivamente stabile tra II e V ma a diminuire nella III secondaria di primo grado: ciò significa che all’interno del primo ciclo si osserva un tendenziale miglioramento dell’equità nella classe d’uscita rispetto alla situazione di entrata».

Scuola primaria

Il confronto nel tempo degli esiti della scuola primaria mostra un indebolimento dei risultati in tutte le discipline osservate e in entrambi i gradi considerati (II e V classe). Nel 2023 i risultati sono stati leggermente inferiori a quelli del 2022, ma decisamente più bassi di quelli registrati nel 2019 e nel 2021. Il miglioramento registrato in inglese nel 2022 non trova conferma. Italiano, in particolare, è significativamente più basso rispetto agli altri anni: 195,8 punti contro i 200 del 2019 e i 204,8 del 2021. «I bambini che nel 2023 sono in quinta primaria, sono quelli che durante il lockdown erano in seconda, un anno importante nel percorso scolastico. Nella primaria non dimentichiamo che può aver impattato anche la mancata frequenza, nel periodo pandemico, della scuola dell’infanzia: soprattutto sui figli delle famiglie più fragili o straniere ha pesato», ha ricordato Ricci.

Anche qui concentriamoci sui divari: pur se in misura ridotta, già dalla II primaria cominciano ad evidenziarsi leggeri divari territoriali, più marcati nella V classe rispetto alla II e soprattutto più evidenti per la matematica e l’inglese‐listening. «Matematica è la materia più “delegata alla scuola”, mentre su italiano in generale influisce maggiormente il contesto familiare e dei pari frequentati», rileva Ricci. Ma anche su questa materia dove dovrebbe vedersi maggiormente l’effetto perequativo della scuola, questo ahimè non si vede: «Non riscontriamo differenze tra la II e la V primaria. L’effetto perequativo non c’è», ammette Ricci. I divari tra scuole e tra classi sono calcolati prendendo gli allievi che hanno raggiunto almeno il livello 3 (quello di adeguatezza) nelle prove e quindi si vede la differenza in punti percentuali tra il dato migliore e quello peggiore. La perdurante differenza dei risultati tra scuole e tra classi è più accentuata nelle regioni meridionali (Sud e Sud e Isole), soprattutto per quanto riguarda la matematica e la prova di inglese listening: «Ciò significa che la scuola primaria nel Mezzogiorno fatica maggiormente a garantire uguali opportunità a tutti, con evidenti effetti negativi sui gradi scolastici successivi», annota Invalsi.