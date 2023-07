Sport per tutti. La partita da vincere

«Siamo alla volata decisiva anche per lo sport. L’ultimo chilometro di una maratona, il tratto più difficile, più duro, dove la testa corre e conta più delle gambe, per tagliare il traguardo e prepararsi al prossimo obiettivo. È la fotografia di un sistema sportivo che gioca oggi una sfida nuova legata al bisogno, un bisogno inteso nella sua natura più etimologica come attenzione e cura: attenzione verso una riflessione aggiornata sul mondo del movimento che è cambiato e cura verso i protagonisti di questo modello che si è autonomamente manifestato, favorito, anche se può sembrare un paradosso, dalla situazione pandemica. Lo dicono i numeri: le persone hanno bisogno di sport, lo chiedono, lo vogliono, hanno capito che grazie allo sport possono stare meglio. Ma servono risposte. Se prima lo sport era pensato interamente come il classico “modello campionato” per circa 11 milioni di praticanti iscritti a federazioni ed enti di promozione sportiva, oggi sport significa circa 25 milioni di praticanti che a vario titolo hanno il movimento come appuntamento nella loro giornata. Chi li intercetta se non cambia non solo l’idea di sport, ma anche il suo sistema organizzativo ed economico? Così oggi si è di fronte a un bivio con due strade da percorrere: quella degli italiani che dichiara di fare sport e, sempre più spesso, in modo nuovo rispetto al passato e obbliga le politiche pubbliche a una riflessione su tempi, modi e distribuzione delle risorse; quella dei tanti, troppi inattivi che vanno coinvolti per creare un benessere allargato che risponda alle proiezioni di invecchiamento, e quindi dello stato di salute, del Paese. Di quale sport stiamo parlando? Uno sport come strumento di benessere individuale e collettivo, fisico e psicologico. Uno sport inclusivo e democratico che non compete più principalmente sul risultato, ma agisce sulla salute delle persone a 360 gradi. Uno sport che diventi genetico (come accade nelle popolazioni, vedi la Finlandia, che hanno il 90% di praticanti tra gli abitanti). Cresce quindi un bisogno individuale di pari passo con la necessità di nuove risposte per un’idea di sport sociale che tocchi pubblico e privato, favorisca l’innovazione e permetta in azienda come nella vita di tutti i giorni, di elaborare un concetto di welfare dove lo sport sia attore protagonista del cambiamento».

È questo l'incipit dell'inchiesta firmata da Davide Berti che apre il numero di VITA magazine di luglio/agosto con l'illustrazione di copertina di Davide Barco (clicca qui per scaricare il numero dallo store di vita.it). Il primo capitolo ("Lo sport in cerca di impatto sociale") offre tutti i numeri e le ragioni a supporto della tesi di fondo: la possibilità di fare sport deve essere messa alla portata di tutti, al "sistema Italia" non può bastare l'eco mediatica figlio delle ultime eccellenti prove olimpiche. Nel primo capitolo anche un'intervista al deputato del Pd Mauro Berruto che si è battuto per fare dello sport un diritto costituzionale e l'esperienza della Fortitudo Bologna che si è alleata con la cooperativa sociale bolognese Società Dolce per aprire l'Academy della "Effe" non solo ai talenti dell'anello, ma all'intera città. Il capitolo si chiude con la classifica della responsabilità sociale d'impresa e della sostenibilità delle 20 squadre dell'ultima serie A curata da Nicola Varcasia: scudetto al Milan, Napoli retrocesso in B.