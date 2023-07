Ucraina, la guerra vista dalle case dei fragili

Due giovani donne incatenate nel corpo di bambine che dipendono da lei in tutto. Non si è mai capito che malattia avessero le sue figlie, genetica si suppone. Prima della guerra Yulia e il marito avevano messo i soldi da parte per andare a Kiev e fare delle analisi. Non per guarire, ma almeno per dare un nome a quel dolore quotidiano e, se è possibile, qualche farmaco per limitare gli spasmi che fanno stare ancora peggio le sue figlie.

Ma ora quei soldi non li hanno più: «Abbiamo comprato cibo e medicine».

Yulia, Maxim, Vasyl e ancora Anastasia, Lisa, Olga sono alcune delle persone aiutate dall’organizzazione umanitaria italiana Intersos, che con il sostegno dell'Unione Europea, monitora le situazioni più delicate negli oblast più colpiti dell’Ucraina e interviene con distribuzioni di kit igienici, medicine, ma anche supporto legale, accompagnamenti, accesso ai servizi.

Prima di una serie di corrispondenze. Le foto sono di Anna Spena per VITA.