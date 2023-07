Fare sport fa bene. Ma molto più di quanto immaginate

Dopo un incidente che costringe all’immobilità o nel caso di atrofia dovuta a malattia, l’esercizio allenante consente la rigenerazione del muscolo, la sua innervazione e vascolarizzazione. L’azione della contrazione muscolare allenante si esercita anche sul sistema osteoarticolare, quindi sull’osso: «C’è un rapporto tra forza muscolare e densità minerale ossea» conferma Paoli. «Lo stimolo, fatto di compressioni e trazioni, esercitato dalla contrazione muscolare sull’osso lo modella. L’attività fisica è fondamentale: facilita l’accumulo di massa ossea in gioventù e ne promuove il mantenimento in là con gli anni. Analoghe capacità rigenerative si esercitano sulle articolazioni, dove viene promossa la produzione dei condrociti, uniche cellule della cartilagine» e ciò è confermato da numerosi studi sull’attività fisica nei soggetti con osteoartrite al ginocchio e all’anca.

Cuore. A differenza di molti altri tessuti, il non cuore non è in grado di rigenerarsi e auto-ricostituire le cellule del muscolo cardiaco dopo l’infarto. Tuttavia, studi hanno dimostrato che le cellule del miocardio rispondono all’esercizio fisico aumentando di dimensioni e accelerando la loro proliferazione. Lo sport è una bella protezione contro il danno ischemico.

Sistema nervoso centrale e periferico. L’esercizio aiuta la ripresa dopo un ictus o un danno al sistema nervoso centrale, migliorando la plasticità sinaptica, promuovendo la rigenerazione della mielina e la sopravvivenza dei neuroni, e facilitando l'angiogenesi cerebrale. In pazienti con lesioni spinali, l'esercizio fisico induce plasticità sinaptica e ripristina la funzione motoria e sensoriale. Il sistema nervoso periferico ha una certa capacità di rigenerazione, che viene potenziata dallo sport, proposto come vera e propria terapia a chi ha una neuropatia periferica.

Altri tessuti. È nota la capacità rigenerativa del fegato, che è quella che ci consente di donarne una parte senza conseguenze per la salute del donatore, ma l’esercizio promuove la produzione di epatociti, favorendo la ripresa dopo trapianto. Numerose evidenze riguardano anche la pelle, dove sta emergendo addirittura che attività fisiche diverse favoriscono la riparazione e la rigenerazione di ferite cutanee di varia natura.

Infine, la produzione di nuove cellule riguarda anche il sistema ematopoietico, cioè tutti quegli organi che si occupano della produzione di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.

Naturalmente portati al risparmio

Siamo nati per muoverci assume ora un significato ben più radicale. Lo sport è una strategia potente, divertente, economica e a disposizione di tutti per la tutela della salute. «Siamo una macchina che deve necessariamente muoversi non solo per allenare i muscoli, ma per funzionare in ogni senso» conclude lo scienziato dello sport. «Purtroppo, dobbiamo fare i conti con antichi meccanismi evolutivi che predispongono all’accumulo energetico, eccessivo e nocivo nei nostri ambienti moderni, e frenano ogni sforzo non direttamente connesso con la sopravvivenza come la fuga o il foraggiamento».

Photo by Alessio Soggetti (Pian delle Betulle, in alto) e Alora Griffiths (sollevamento pesi) on Unsplash