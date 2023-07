I giovani han messo in versi il loro senso del benessere

Sulla Panchina dell’Ascolto Gentile i ragazzi hanno trovato nelle giornate della rassegna una persona disposta ad ascoltare qualsiasi storia volessero condividere; con L’angolo del poeta i giovani appassionati di parole hanno avuto l’opportunità di tradurre in parole emozioni, dediche, storie che potevano scegliere di far leggere durante gli spettacoli della rassegna ad attori professionisti.

T. S. Eliot sosteneva che la poesia non fosse un modo per liberare l’emozione, quanto una fuga dall’emozione. Che non fosse un’espressione della propria personalità, quanto piuttosto una fuga dalla personalità.

I ragazzi si sentono spesso in fuga: dai sentimenti che non sono in grado di decifrare, dalle esperienze che hanno paura di vivere, dalle relazioni che faticano a costruire, dai sogni che credono di non meritare.

Questa domanda aperta lanciata dal Contest è stata un’occasione preziosa per tentare di dare forma a queste fughe, a questi sentimenti, a queste paure. E di aprire un dialogo, di mettersi in ascolto. È stata anche un’opportunità per esprimere abilità, talento, per condividere visioni. Per riconsiderare il pregiudizio che spesso il mondo maturo esprime con superficialità circa il mondo immaturo.

È una domanda semplice, diretta, che ha ispirato i ragazzi sollecitando corde emotive inesplorate ed esortando noi tutti a “coltivare quell’orto in una stanza piena zeppa di ciliegie”. Ché “a volte anche tu, vita, hai bisogno di un abbraccio”. [Serena Discanno]

A 18 anni basta “un viaggio in macchina, ascoltare buona musica”, per stare bene.

“Un bel film con la giusta compagnia e nessuna voglia di mascherare. Notti passate a chiacchierare in terrazza. Un amico che ti riaccompagna a casa e aspetta che tu sia entrato nel portone. Una mano sul petto”. Anche se “sono una ragazza, eppure vedo il mondo sotto i miei piedi rischiare”. [Angela Di Gioia]

“Sul divano, con un gatto sulle ginocchia. Le giornate di sole per me sono un dono. Questi momenti, per quanto siano semplici, io li considero quasi miei complici, sono tutto ciò che mi fa stare bene, mi danno pace, liberandomi dalle mie catene”. [Matilde Mencar]