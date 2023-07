I rischi dell'adozione aperta

Ho seguito con molto interesse il dibattito sul tema dell’adozione mite e aperta e ringrazio sinceramente VITA per averlo promosso e per darmi la possibilità di prendervi parte con questo scritto (nelle correlate tutti gli interventi sul tema, ndr). Come psicologo e psicoterapeuta che da molti anni si occupa di adozione e nella mia veste di responsabile scientifico di Ciai ritengo sia molto utile che ci si confronti in merito, sia perché si tratta indubbiamente di un tema complesso e difficile, sia perché sull’argomento c’è ancora molta confusione, soprattutto sulla differenza tra adozione aperta e mite.

La prima è un’adozione “piena”, legittimante, in cui viene reciso il rapporto giuridico ma vengono mantenuti o ristabiliti - per decisione del magistrato o per l’azione dei protagonisti - i rapporti tra famiglia di origine e famiglia adottiva. La seconda è un’adozione effettuata in base all’art. 44 comma d) che mantiene i rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine. In questa sede le considererò come un'unica realtà concentrandomi sulla loro comune caratteristica dell’instaurarsi o mantenersi dei rapporti tra famiglia adottiva e famiglia biologica.

Il tema è controverso e - come noto - porta ad assumere posizioni radicalmente schierate contro o a favore l’apertura nell’adozione. Tra i favorevoli molti la considerano un fenomeno ineluttabile che, anche volendolo, non può essere fermato. Altri la vedono come una iattura che metterebbe in crisi l’idea stessa di adozione. Penso che sia necessario incardinare la riflessione su tale realtà in modo “laico”, cercando di evitare di farci trascinare e confondere da prospettive di principio e ideologiche a favore o contro. Il mio contributo alla riflessione intende articolarsi in questo modo: una premessa sul significato dell’adozione aperta in Italia, una riflessione sui suoi possibili effetti e alcune brevi considerazioni su come andrebbe gestita.

Qualche considerazione introduttiva

Per cominciare vorrei osservare che l’idea di conservare la relazione tra il minore adottato e la famiglia di origine è frutto, in Italia, di una visione “famiglio-centrica” che, ormai da molti anni, si è imposta nel pensare e nell’agire degli operatori giuridici e psicosociali che si occupano di famiglie e minori in difficoltà. Da tempo, infatti, l’obiettivo di mantenere il minore all’interno della propria famiglia di origine o comunque in relazione con essa quando allontanato, costituisce un criterio guida dei progetti di tutela minorile, con effetti spesso estremamente dannosi per lo sviluppo psicologico dei bambini e dei ragazzi.