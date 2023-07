Tessere solidarietà, tra profit e non profit

Profit e non profit possono lavorare insieme per un futuro migliore. A dimostrarlo il progetto Onelab – Innesti di Quid impresa sociale, un programma di start-up del primo distretto di produzione del tessile made in italy, che funziona attraverso una rete di piccoli fornitori senza scopo di lucro etici e sostenibili. Il valore di questa iniziativa è stato riconosciuto in maniera ufficiale nel premio nazionale Mutualità, organizzato da Itas mutua e da Reale mutua, del quale è stata decretata vincitrice lo scorso 30 maggio, durante una cerimonia alla quale erano presenti anche Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, e Maria Bianca Farina, presidente di Ania. «Innesti nasce da un’intuizione legata ai bisogni produttivi della pandemia», spiega la vicepresidente di Quid e responsabile del progetto, Valeria Valotto, «ma fiorisce effettivamente nel post-pandemia». Durante l’epidemia, infatti, l’impresa sociale ha sperimentato una rete per la produzione di mascherine, coinvolgendo 24 realtà di alto profilo in quanto a sostenibilità ed eticità e distribuendo più di 1milione di dispositivi di protezione individuale; a seguito del successo dell’iniziativa, Quid ha deciso di creare un distretto permanente del tessile coinvolgendo partner non profit, con l’obiettivo di essere il primo distretto di produzione etico e sostenibile del tessile Made in Italy che nasce dal non profit con l'obiettivo di rendere scalabili i piccoli modelli di solidarity sourcing. Il progetto coinvolge come partner quattro del distretto: la cooperativa Noncello (A e B) in Friuli-Venezia Giulia (Pn); il laboratorio Fantasy legato all'ordine dei Focolarini in Toscana (Fi); la cooperativa Il Filo colorato (Mi); l'Aps Palingen attiva nel carcere di Pozzuoli (Na) e un partner di misurazione d’impatto – la Cooperativa Economics living lab.

«Nel post-pandemia gli enti del terzo settore, e in particolare le cooperative sociali, punto principale di accesso per quante e quanti hanno necessità di reinserirsi nel mercato del lavoro, sono state fortemente colpite dallo shock pandemico», continua la vicepresidente. «Nel 2020 il 40% delle cooperative non è riuscito a tenere aperti i servizi che offre alla collettività nei settori dell’educazione, dell’assistenza, dell’inserimento lavorativo (Swg, Legacoop 2020), con un conseugente calo di fatturato del 30% nel 2021. A fare le spese della mancanza di rete è l’intero ecosistema, che perde in ricchezza di prospettive non sapendo integrare nel proprio modus operandi quei target e segmenti definiti “underserved population”: disabili, migranti, neet e trasversalmente la componente femminile di questi tre gruppi». In questo scenario, quindi, riuscire a creare dei network si è rivelato – e si rivela tuttora – fondamentale per la ripresa e la sopravvivenza del non profit. Lo dimostra l’esperienza di Quid, che, in controtendenza, ha creato e mantenuto nel post pandemia 95 posti di lavoro ricoperti da persone in condizione di svantaggio, di cui 40 disabili.

Il distretto di Onelab – Innesti punta a stimolare la domanda di merchandising e accessori etici delle medie e grandi realtà for profit dei settori moda, lifestyle, cibo e cosmetica, costituendosi – in attesa di valutare altre forme giuridiche – attraverso un accordo quadro di fornitura tra il capofila Quid (oltre 700mila accessori e 150mila capi prodotti annualmente) e i partner di rete. Ma come stabilire se una realtà che potenzialmente potrebbe entrare nel network è etica o meno? «Una prima scrematura in questo senso viene fatta sulla base dello statuto, privilegiando enti del terzo settore con una missione di inserimento e inclusione lavorativa e con codici etici robusti», dice Valotto. «I potenziali “nodi” della rete vengono dunque visitati dai responsabili dello sviluppo del distretto. In questo contesto vengono fatte diverse valutazioni: dalla capacità produttiva alla qualità del prodotto, dall’attenzione pedagogica all’attenzione al welfare rispetto alle risorse coinvolte». Anche le aziende che desiderano acquistare dal programma Onelab-Innesti sono coinvolte nel processo in una modalità che va ben al di là della semplice fornitura e che diventa un percorso che offre spunti di formazione e sviluppo di competenze sul versante diversità, uguaglianza e inclusione. « L’obiettivo è quello, un giorno, di veder crollare le divisioni tra profit e non profit verso un unico modello di business for good», chiosa la responsabile. Ora, grazie alla vittoria al Premio Mutualità, l’impresa sociale avrà a disposizione 100mila euro, che verranno utilizzati per sostenere l'investimento di start-up tecnologica e di processo per il laboratorio diffuso Onelab sia presso i «nodi» di rete che presso il capofila, Quid, andando a coprire per intero i costi degli investimenti in macchine da cucire, borse lavoro e personale – in particolare il trainer in formazione –, l’impegno del Direttore tecnico nella realizzazione del distretto, affitti, soprattutto di nuovi spazi legati alla logistica e macchinari. Con la somma vinta, inoltre, verrà finanziata anche la misurazione d’impatto.