Tre suore in trincea al molo di Lampedusa

L’insegnamento di San Giovanni Bosco si traduce per Suor Ausilia in una visione della società. Il 31 gennaio in occasione dell’anniversario del fondatore dei Salesiani sta pensando di organizzare un convegno che abbia al centro la famiglia. Ma gli spazi nell’isola non sono tanti, non c’è un teatro o un cinema, ma le tre sorelle faranno del loro meglio per trovare la location cercando di coinvolgere soprattutto le scuole.

Tra uno sbarco e l’altro ci sono anche tanti bambini da seguire e anche un senzatetto, l’unico sull’isola di Lampedusa che da mesi vive in via Roma. Le tre sorelle della piccola comunità al molo se ne prendono cura: “Gli abbiamo fatto la barba, da lì non si muove, ma la soddisfazione più grande è che ora viene a messa, ieri gli abbiamo portato un piumone e ci ha risposto: questa è una stufa”.

È il vangelo che si fa testimonianza, presente, l’insegnamento di Don Bosco: da Mihi animas et cetera tolle, dammi mille anime e toglimi tutto. Ogni volta così nel momento dell’incontro al molo Favarolo.