Una storia di Natale che viaggia su sue ruote

Chi lo vede sfrecciare per le strade di Palermo lo considera uno dei tanti cittadini stranieri che, approdati in terra di Sicilia, hanno trovato il modo di sbarcare il lunario, magari nell’attesa di tornare nella loro patria. Dietro quelle due ruote, che ha da poco ricevuto in dono dal progetto MISSIONE R.O.E. for Ucraina, c’è, però, una storia che non sarebbe stata narrata, senza quello spirito di solidarietà e di condivisione che porta uno sconosciuto a fermarsi e cercare di capire perché una persona è china su sé stessa in mezzo a una strada e, quando gli si chiede cosa succeda, risponde che ha fame. Ma il cibo non era l’unica cosa di cui Charles aveva bisogno.

«Era luglio del 2020 e ci trovavamo in pieno lockdown - racconta Patrizia Potestio Piccione, madre, donna di fede, che non si è mai fatta fermare da niente e nessuno, soprattutto quando si tratta di umanità disperse verso cui tendere una mano - quando casualmente vedo quest’uomo appoggiato a un muretto palesemente sofferente. Appena gli chiesi cosa avesse, mi rispose che aveva fame ma, dopo qualche altra domanda, decidendo di fidarsi, mi fece vedere una piaga sul dorso del piede in cancrena. Da lì ecco cominciare il peregrinare nei meandri della sanità, tra pronto soccorso, farmacie, medicazioni fatte in maniera rocambolesca».