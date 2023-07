Voleva solo fare la calciatrice

Gioca a calcio da quando ha cinque anni, è una mamma (bis da due giorni). «Ancora è forte lo stereotipo che non si possa fare la mamma e la calciatrice di professione». Si batte per i diritti delle atlete, ha scritto un libro .

«Ho appena partorito il mio secondo figlio, Mattia. Sono felicissima, emozionata e stanca». In quest’intervista, dopo due giorni dal secondo parto e con la voce a tratti rotta dall’emozione, ci racconta le grandi difficoltà della conciliazione di due gravidanze e di una carriera da calciatrice. «Le donne che fanno il mio lavoro non sono mai state tutelate, quindi le ragazze, nella maggior parte dei casi, decidono di smettere di fare le calciatrici quando iniziano a pensare a una famiglia, trovano un lavoro più retribuito e più tutelato», dice Alice Pignagnoli, 35 anni, portiere della Lucchese in serie C «fino al 30 giugno».

Da quest’anno la serie A di calcio femminile è considerata professionista, ma è l’unica categoria ad esserlo. «Stiamo parlando di circa 200 atlete. Il professionismo alle calciatrici ha impattato molto a livello mediatico, ma nella sostanza non è cambiato nulla, dalla serie B in giù. È come se in una piramide vai a mettere una statua d’oro sulla punta. Bellissimo, ma tutto il resto? È evidente lo stereotipo che non si possa fare la mamma e la calciatrice. In Italia, il calcio non è considerato ancora un lavoro, per le calciatrici, nonostante vivano, sin da bambine, per questo e di questo. Ho fatto un percorso che è stato considerato rivoluzionario, ma dovrebbe essere normale: una donna che ha dedicato tutta la vita allo sport, nel momento in cui decide di fare dei figli va avanti nella sua carriera, come le altre mamme lavoratrici. Pur sapendo che, dalla serie B in giù, ha un contratto annuale, viene pagata circa settemila euro l’anno, con dieci mensilità». Le difficoltà non si sono fatte attendere.

Alla notizia della seconda gravidanza, la società calcistica di appartenenza, la Lucchese, decide di interrompere il pagamento dei compensi a Pignagnoli, disconoscendo il lavoro in cui si era profusa fino ad allora. «Dopo due partite di campionato, lo scorso ottobre scopro di essere incinta. Il mio primo pensiero è stato subito di disperazione e di organizzazione del ritorno, dopo il parto. Dopo pochi giorni, vengo a sapere che la società non mi vuole più pagare, neanche i mesi arretrati. Mi hanno escluso dal gruppo, non ho più avuto contatti con le mie compagne di squadra, mi sono trovata all’improvviso ad avere il vuoto attorno». Questa è stata la parte più difficile per Pignagnoli, molto più della parte economica, che sapeva spettarle. «Per me è stato faticoso il fatto di vivere in totale solitudine questa seconda maternità, come se fosse una punizione che dovevo subire. Gioco a pallone dall’età di cinque anni: non potermi allenare sul campo e non vivere con la squadra è stato un problema. Mi sono rivolta a un avvocato per recuperare gli stipendi. Il 30 giugno mi scade il contratto e verrò svincolata». Grazie alle lotte di associazioni come Associazione Nazionale Atlete - Assist, dal 2018 esiste un fondo di maternità che aiuta le atlete e soprattutto le società.

A Pignagnoli spetta fino a dicembre, nel frattempo sta cercando una squadra. «Spero di trovarla presto. Due anni fa non la trovavo con una bimba, ora con due figli sarà ancora più difficile. Squadre che prima avrebbero fatto carte false per avermi, non sono interessate neanche ad aprire una trattativa. Mi rimetterò in forma questi tre mesi dopo il parto, con uno staff che mi seguirà tutta l’estate. Mio marito ha preso due mesi di congedo dal lavoro per stare con i nostri figli, per questo è stato visto come un “extraterrestre”».

Alice Pignagnoli si racconta nel libro Volevo solo fare la calciatrice (Minerva Edizioni). Una storia di un sogno fatto di successo, sudore, sacrificio, fallimenti e di come a fare la differenza sia sempre il modo in cui si riesce a reagire sul campo. Colpisce un dato. Quando la calciatrice conosce l’uomo che poi diventerà suo marito, lei aveva già vinto uno scudetto e giocato una Champions League, lui giocava nell’Eccellenza e guadagnava il 50% più di lei. «Mio marito ha sempre giocato per divertimento ma ha sempre guadagnato più di me. Purtroppo la parità tra calciatori e calciatrici è ancora molto lontana».