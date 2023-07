Dal basket al calcio, quando la psicologia entra nello sport

Entrare in relazione con gli altri, in punta di piedi. Eugenia è molto giovane ma questa regola l’ha imparata subito. «E devo dire che mi sta aiutando molto in questa professione», spiega. «Occorre del tempo, la fiducia non si conquista in due giorni. Qui c’è rispetto per i rispettivi ruoli, strutturati in un certo modo, e questo aiuta nelle relazioni. Si guarda molto ai valori ma anche alla formazione continua, ognuno nel suo campo specifico. E questo aiuta a fortificare le ambizioni e a fornire un servizio educativo di spessore. Avverto una forte motivazione orientata al benessere e alla salute, che poi è il fine dello sport. Senza nulla togliere alla competizione».

La dottoressa Caldaro riconosce che «il lockdown ha inferto un duro colpo alle persone più fragili, in particolare a bambini e anziani, ma le conseguenze sono visibili soltanto in parte: certo, depressione e ansia le avevamo messe nel conto sin dai primi mesi del 2020, ma ancora bisogna studiare a fondo alcuni aspetti che emergeranno col passare del tempo. La sfera relazionale è stata intaccata in maniera importante, parecchi ragazzi si sono rifugiati in casa. Ma anche molti che praticano lo sport, mostrano i segni di questo disastro sociale. Tocca a noi sostenerli e aiutarli. Hanno perso tante occasioni di apprendimento sociale, anche a scuola, ma possono recuperare. Saper stare in una squadra non è scontato. E questo vale anche per gli sport individuali, perché anche lì c’è una squadra composta dallo staff e dalla società. Troppi ragazzi si sono rifugiati nei social network, bisogna stimolarli a dovere per superare incertezze e insicurezze. Non è facile, ma si può fare».

Lo sport insegna che bisogna rispettare le regole sociali. «E questo aiuta a capire che sei in un contesto diverso dalla famiglia, dove le regole sono stabilite dal papà e dalla mamma. I compagni non sono i fratelli e le sorelle. La ritengo una esperienza straordinaria che aiuta ad affrontare la vita», commenta Eugenia. La quale, riprendendo il pensiero del maestro dello sport Ermanno Iaci, sostiene che «sarebbe importante poter praticare uno sport individuale e uno di squadra, perché ti permette di affrontare dinamiche diverse ma ugualmente importanti. Non solo: bisognerebbe fare anche uno sport di resistenza, come l’atletica leggera, e uno sport in cui si cade e ci si rialza, per esempio le arti marziali. Ogni attività offre lezioni di vita ma ti aiuta anche ad affrontare lo stress, a saper stare in gruppo, a condividere le responsabilità e a saper superare certi processi sociali».