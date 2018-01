ReI: 75mila domande il primo mese

Il Rei è partito, ma la vera sfida ora è sui servizi Roberto Rossini, presidente dell'Alleanza contro la povertà sottolinea come la Carta Rei sia «importante, ma non sufficiente». La vera sfida sarà sui servizi, aspettando luglio quando saranno tolte le categorie e la platea dei beneficiari salirà a 2,5 milioni di persone. In Italia però secondo l'Istat i poveri assoluti sono oltre 4 milioni e mezzo