Caso Roccisano, il Terzo settore a fianco dell'ex assessore

In una nota l’Associazione Cambi@Menti parla di «rabbia», sostenendo che non sia tollerabile «che si mettano in scena le perfide manovre della più becera politica della vecchia repubblica sulle teste dei calabresi per gettare fango su chi con professionalità ed umiltà ha dato voce a tutti, dal Sociale al Lavoro, dalla Cultura alla Formazione e soprattutto ai bisogni degli ultimi e degli invisibili».

Le Associazioni Agess, Adda, Comma 3 e la Cooperativa Rose Blu da parte loro hanno emesso un comunicato di questo tenore: «Siamo sbigottiti dalla revoca della delega ad Assessore da parte del Presidente Oliverio, a Federica Roccisano. Sono quelle notizie che all’inizio ti spiazzano e ti lasciano nell’incredulità, poi lievita la rabbia, l’assurdità di tale decisione e poi nel leggerne le motivazioni…cala lo sconforto! Ma come si può asserire che negli ultimi tempi l’Assessora non svolgeva le attività del suo assessorato, se era sotto gli occhi di tutti la terra bruciata che le stavano creando attorno ad arte, con fare ignobile e certosino, togliendole personale, spazi e libertà di operare». Sulla stessa lunghezza d’onda l’associazione S.in.a.psi.

E ancora, come riporta il sito ciavula.it: «Il coordinamento 4 marzo è solidale con Federica Roccisano, nonostante abbia fatto un ottimo lavoro non capiamo i motivi della sua revoca se non per logiche politiche oscure, comunque siamo disponibili a valutare di sostenerla in una eventuale candidatura futura”. Melania Splendore del centro diurno disabili “DI Sole e D’Azzurro” scrive: «Le motivazioni che spingono la politica a prendere decisioni, come quella di rimuovere dal suo incarico l’Assessore Regionale Federica Roccisano, sono a me incomprensibili e inspiegabili. Ho avuto modo di conoscere Federica, donna di carattere, colta, intelligente, sensibile e sempre attenta a sostenere e affrontare le battaglie per tutti coloro che, prima del suo mandato, erano invisibili e non considerati. La politica per l’ennesima volta ha tolto la parola ai deboli per favorire i propri interessi. A lei la mia stima e solidarietà».