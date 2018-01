Pubbliche assistenze, in migliaia all'incontro nazionale dei volontari

Erano presenti migliaia di volontari delle Pubbliche Assistenze Anpas intervenuti in Centro Italia in seguito alle emergenze sisma 2016-2017 all’incontro nazionale dei volontari delle pubbliche assistenze che si è svolto il 14 gennaio a Firenze, al teatro Obihall, “Cuore al Centro”. In occasione dell’incontro sono stai consegnati gli attestati alle Associazioni e ai volontari che hanno operato nell’ambito della colonna nazionale.

L'intervento in Centro Italia ha visto la partecipazione complessiva di 2.771 volontari appartenenti a 394 pubbliche assistenze Anpas. Un impegno che dal soccorso all'assistenza è durato sei mesi. «È bellissimo vedervi qui tutti insieme, da tutta Italia e riabbracciarvi» ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas.

È intervenuto anche Roberto Giarola del Dipartimento Protezione Civile che ha detto: «Grazie a tutti gli amici di Anpas. Al ringraziamento del Capo Dipartimento Angelo Borrelli aggiungo un pensiero: quanta strada è stata fatta nel nostro Paese per consolidare e migliorare il sistema di protezione civile e la vostra presenza è il segno di questa strada. Un sistema che è cresciuto tanto nell’attenzione e nella cura. La riforma di Protezione civile non volevamo farla da soli: abbiamo cercato di creare il senso del valore dell’attività e del vostro impegno e se abbiamo fatto questa strada è perché non contano i volontari in generale, contano le persone che stanno dentro quelle divise, contate voi e se non ci foste voi non sarebbe la stessa cosa».

Anpas Comitato Regionale del Piemonte ha inviato, per la missione in centro Italia, 195 volontari operativi, a seconda delle specializzazioni e necessità, nei territori di Amatrice, Foligno, Norcia, Macerata, Tolentino. I volontari sono stati impiegati anche in supporto alla popolazione per interventi di protezione civile e di assistenza sanitaria. I volontari Anpas del Piemonte hanno prestato inoltre servizio presso la Sala operativa nazionale di Protezione civile e si sono resi disponibili per le attività quali il ripristino e la manutenzione delle attrezzature e dei materiali e rientrati.