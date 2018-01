Sanità & assistenza, il peso della corruzione

Non sempre basta pagare il dovuto. Non sempre basta saldare il ticket per l’esame specialistico o comprare la marca da bollo da incollare sulla domanda per l’alloggio sociale. A volte per accedere ai servizi sociali o alle prestazioni sanitarie bisogna sborsare qualcosa in più. Mance, regali o addirittura mazzette. Piccole “tangenti” che in alcuni casi servono per accelerare i tempi di una visita medica o per sbloccare una pratica dimenticata nel cassetto.

Leggende metropolitane, si dirà. Non proprio. A giudicare almeno dai risultati della ricerca Istat La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie che per la prima volta ha introdotto nell’indagine sulla sicurezza dei cittadini una serie di quesiti per studiare il fenomeno della corruzione. L’istituto di statistica, in particolare, ha domandato a ben 43mila persone tra i 18 e gli 80 anni se sia stato chiesto o consigliato loro di pagare o di fare regali in cambio di facilitazioni nell’accesso a uno degli otto servizi presi in esame (sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici pubblici, giustizia, forze dell’ordine, public utilities).