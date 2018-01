Tutori volontari per minori non accompagnati, riaprono le candidature

C’è tempo fino al 30 marzo per dare la propria disponibilità a diventare tutore volontario di un minore non accompagnato nelle Marche e partecipare al secondo corso di formazione organizzato dal Garante dei diritti, Andrea Nobili. La formazione partirà in aprile. Sono state più di cento le adesioni all’avviso attivato a luglio dal Garante e che, dopo la necessaria selezione, ha portato alla formulazione dell’elenco affidato al Tribunale per i minorenni. In Lazio i corsi per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati sono giunti già alla VI edizione: il 10 Gennaio sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai primi tre corsi di formazione, già conclusi. Sul sito del Garante dell’Infanzia della regione Campania è invece possibile scaricare un utile manuale per i tutori, “Orientamenti per i tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati”.

In Lombardia il corso è appena partito, con 253 candidati selezionati fra le candidature inviate in risposta al bando dello scorso luglio: la maggior parte sono donne laureate tra i 41 e i 55 anni. La maggior parte degli aspiranti tutori è residente a Milano, poi Bergamo e Monza e Brianza. Il percorso formativo si svolgerà a Milano e a Brescia e si concluderà il 24 marzo. In Lombardia sono presenti 1.155 minorenni maschi e 67 femmine.

In Basilicata parte oggi, 22 gennaio, il secondo corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, con 34 i tutori che frequenteranno la sessione formativa: in Basilicata sono 350 sono i minori non accompagnati e l’83% di questi ha più di 15 anni. A ottobre era stato approvato l’elenco dei primi soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori legali di minori stranieri non accompagnati a titolo volontario e gratuito, di altri 34 nomi.

In Emilia Romagna, la raccolta delle domande avviene a livello regionale, mentre la formazione è fatta a livello provinciale. Ferrara ha fatto da apripista, nel mese di dicembre la formazione è partita a Bologna e a Parma, con quasi 200 cittadini interessati complessivamente a ricoprire questo ruolo: «ancora troppo pochi» ha sottolineato la Garante per l’infanzia e l’adolescenza Clede Maria Garavini, «a fronte dei 1.045 minori ospitati nella nostra regione». In Piemonte il primo corso è stato frequentato da 100 iscritti un secondo corso è già in programma: «il Bando è aperto, non ha una scadenza, le domande di adesione potranno essere inviate in qualsiasi moment», ricorda Rita Turino, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte. In Puglia è stato presentato il 10 gennaio il progetto della “Banca dati elettronica dei Tutori legali volontari di Minori e Minori stranieri non accompagnati (L.47/2017)”, in formato aperto e cogestita dal Garante regionale e dal Tribunale per i Minorenni di Bari.

Foto Agenzia Sintesi