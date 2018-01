Canada: l’esodo dei richiedenti asilo in fuga dall’America di Trump

È un flusso di persone che non accenna a fermarsi quello delle migliaia di richiedenti asilo che attraversano la frontiera canadese, in fuga dall’America di Trump e dalla paura della deportazione.

Negli ultimi mesi il governo americano ha infatti annunciato la fine del cosiddetto “Temporary protected status” (TPS), uno status di cui al momento beneficiano circa 436.900 persone, pensato per offrire accoglienza ai cittadini di Paesi colpiti da conflitti, disastri o da emergenze umanitarie, per quattro delle dieci nazionalità che al momento rientrano in questo programma (Siria, Nepal, Honduras, Yemen, Somalia, Sudan, Nicaragua, Sud Sudan, Haiti ed El Salvador). Ad essere esclusi a partire dal 2019, il Sudan ( con 1.050 persone attualmente negli Stati Uniti), il Nicaragua (con 5.300 negli Stati Uniti), Haiti (con 58.600 persone) e l’El Salvador (con 262.500 persone). Un totale di 327.450 cittadini stranieri che, se non riuscissero a rinnovare il visto, dopo moltissimi anni trascorsi negli Stati Uniti potrebbero essere rimandate nei Paesi d’origine dove, in molti casi, non hanno più nulla, come ha raccontato una donna al New York Times: «ad Haiti nel 2010 ho perso la mia casa, non ho più niente lì e i miei due figli sono nati qui».

«Quando il Presidente Trump ha dichiarato che per alcune nazionalità, compresi Haiti e l’El Salvador, lo status sarebbe stato annullato, improvvisamente migliaia di persone hanno iniziato ad attraversare il confine con il Canada, per sfuggire alla minaccia della deportazione, pensando di avere più possibilità di ottenere l’asilo, oltre la frontiera», ha spiegato ai microfoni del podcast del New York Times, The Daily, Dan Bilefsky, corrispondente del quotidiano da Montreal. «La maggior parte dei migranti con cui ho parlato, mi hanno raccontano di aver lasciato le proprie case, a New York, o in altre parti del Paese. Sono salite su un autobus per Plattsburgh, nello Stato di New York e da lì hanno preso un taxi verso una parte del confine “non ufficiale” cercando di aggirare un accordo tra Stati Uniti e Canada, che prevede che la domanda d’asilo venga fatta nel primo Paese di arrivo. Infatti l’ingresso da attraverso una parte del confine “non ufficiale”, offre una scappatoia legale che consente di fare richiesta d’asilo direttamente in Canada», un appiglio legale che è ben conosciuto anche dalle autorità canadesi. «Non è come il confine con il Messico, dove ci si immagina di dover attraversa un muro. I canadesi hanno riconosciuto l’arrivo di tutte queste persone e hanno organizzato dei punti di accoglienza informale sul territorio», dove vengono offerte anche informazioni legali così da permettere alle persone di compiere la propria scelta in modo consapevole, perché, l’attraversamento della frontiera implica l’annullamento istantaneo e automatico dello status di protezione. In buona sostanza, chi decide di oltrepassare il confine, non può più fare ritorno negli Stati Uniti.