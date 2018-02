La scuola distrutta dal sisma rinasce grazie a Coop

Una scuola distrutta dal sisma ricostruita grazie a Coop e ad altre 13 cooperative di consumatori. Succede a Calderola nelle Marche, dove il sisma dell’agosto 2016 ha devastato la quotidianità degli abitanti, lasciando 1.200 persone senza casa.

Sarà infatti inaugurato venerdì 2 febbraio, il cantiere della scuola, con l’obiettivo di consegnare l’edificio a studenti e insegnanti entro pochi mesi, così da permettere ai 250 bambini del paese di ritornare sui banchi già a settembre 2018.

Progettato dall’Università Iuav di Venezia, a titolo gratuito, il nuovo istituto rispetta tutte le norme antisismiche e sarà costruito con una struttura in acciaio e comprenderà un auditorium, una biblioteca, un laboratorio di grafica e di informatica.

Un contributo, quello di Coop, che ammonta a 2 milioni e 750 mila euro, raccolti grazie ad una campagna di solidarietà lanciata dalle singole cooperative ad autunno 2016. «Coop è il più grande distributore di cibo in Italia, ma è anche un aggregato di grandi e piccole imprese cooperative – spiega Stefano Bassi, presidente Ancc Coop – sono tutte quelle che a Calderola, così come già a Norcia, in Umbria e a Città Reale nel lazio hanno unito le forze per una situazione di emergenza, mobilitando i loro soci e dipendenti e indirizzando le risorse verso un nobile fine comune».

L’edificio, di 1700 metri quadri di superficie include tre sezioni per la scuola dell’infanzia e cinque classi della scuola primaria.