Francesco Converti nuovo direttore generale

«Questo nuovo, importante incarico è per me una sorta di “missione di continuità” dell’opera voluta da don Gnocchi», sottolinea il dottor Converti (nella foto). «Insieme al presidente, intendo sostenerla e promuoverla attraverso il rispetto del passato, la consapevolezza e la conoscenza della realtà attuale e la lungimiranza nell’individuazione delle prospettive future. La mia volontà è lavorare in stretta collaborazione con tutte le professionalità di cui la Fondazione dispone e che rappresentano un prezioso patrimonio del quale è importante avvalersi. Opererò, inoltre, valorizzando al meglio la ricerca scientifica per consolidare l’innovazione e la tecnologia necessarie per il miglioramento della qualità della vita delle persone più fragili».

Laureatosi nel 1992 in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti, Converti ha poi conseguito la Specializzazione in Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, discutendo una tesi su “L'accreditamento dei servizi sanitari”. Giovanissimo, ha ricoperto l’incarico di direttore sanitario del “Gruppo Villa delle Terme” di Firenze. È stato inoltre membro della Commissione regionale della Toscana per l'accreditamento delle strutture sanitarie.

Nel 2001 è entrato a far parte della Fondazione Don Gnocchi, assumendo negli anni incarichi di direttore sanitario, poi direttore del Centro lRCCS di Firenze e direttore del Presidio Centro 1 (Toscana-Liguria), che raggruppa il Centro "S. Maria alla Pineta" di Marina di Massa (Ms), il Polo Specialistico Riabilitativo di Fivizzano (MS), il Centro di Colle Val d’Elsa (Si) e il Polo Riabilitativo del Levante Ligure di La Spezia. Attualmente svolge anche attività di didattica presso le Scuole di specializzazione in Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Firenze.