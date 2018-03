Il boom dei 5 Stelle al Sud? Non basta il reddito di cittadinanza per spiegarlo

Borgomeo, si aspettava un exploit così clamoroso dei 5 Stelle?

Me lo aspettavo, ma sono sorpreso dalle dimensioni. Queste sì inattese. Al Sud c’è bisogno di discontinuità e lo si sarebbe dovuto capire già da un anno e mezzo a questa parte. I dati del referendum del 4 dicembre erano rivelatori. Il mezzogiorno più che contro la riforma costituzionale, avevano votato contro tradizionale, vecchio e rutinario di affrontare la questione Meridionale. I 5 Stelle hanno saputo intercettare questa esigenza.

Lo hanno fatto giocando la carta del reddito di cittadinanza. Secondo alcuni osservatori un vero e proprio jolly in un territorio ancora profondamente ferito dalla crisi. Concorda?

No. O quantomeno. Non del tutto. Innanzitutto occorre chiarire che il reddito di cittadinanza non una misura specificatamente a vantaggio del Sud. Secondo, credo che agli occhi degli elettori meridionale il tratto attraente dei grillini fosse appunto la loro diversità dal resto dell’offerta politica. In un certo senso, è una mia opinione ben inteso, credo che li avrebbero votati anche senza la bandiera del reddito di cittadinanza. Lo ripeto: tutte le altre ricette ormai scivolano addosso a questo elettorale come olio sul marmo. Con questo non voglio dire che anche in questo ultimo frangente non si siano prese misure apprezzabili, ma sono state misure non percepite dall’elettorale.

Lei nella veste di presidente di Fondazione Con il Sud ha avuto modo di interloquire con il Movimento?

Un paio di volte per due incontri pubblici su lavoro e fondazioni di comunità, ma niente più di questo.