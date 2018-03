L'arcivescovo Delpini visita Fondazione Cariplo

Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano ha visitato oggi la sede milanese della Fondazione Cariplo in via Manin. Nel corso della visita il presule ha incontrato i membri degli organi e i dipendenti della Fondazione. L’incontro è stato introdotto dal Direttore Generale, Sergio Urbani, che ha presentato le attività filantropiche 2018, per le quali la fondazione ha messo a budget 184 milioni di euro.

Nel suo intervento il presidente Giuseppe Guzzetti ha richiamato la stretta sintonia della visione della Fondazione con il discorso alla città tenuto dall’arcivescovo in Basilica di Sant’Ambrogio il 6 dicembre scorso “Per un’arte del buon vicinato”. In quell’occasione l’Arcivescovo richiamò la necessità di essere comunità per risolvere i problemi che attanagliano le famiglie, indicando la via delle “decime”, un modo concreto per concorrere al “prezzo del buon vicinato”. Ogni dieci ore di lavoro proviamo a immaginare un’ora al servizio della comunità; ogni 10 viaggi che facciamo proviamo a immaginare un’azione verso gli altri. Ogni dieci parole che dici, proviamo a pensare ad una parola amica nei confronti del vicino di casa…

Iniziative semplici in grado di cambiare profondamente le relazioni.

«Questo richiamo fatto da monsignor Delpini è ciò che noi abbiamo chiamato welfare di Comunità ed innovazione sociale»,ha detto il presidente Guzzetti. «Dobbiamo rigenerare le relazioni tra le persone, nelle periferie, nelle comunità. L’housing sociale è una risposta perché non solo realizza abitazioni a canone calmierato, ma promuove un nuovo modo per vivere insieme, aiutandosi in caso di bisogno. Il Welfare di Comunità è un nuovo modello che sperimentiamo ormai da anni e che funziona. La povertà si può sconfiggere, con metodo, con impegno, con la mobilitazione di tutti, come sta avvenendo con il programma Qu.Bì, la ricetta contro la povertà infantile di Milano. Un progetto nel quale anche la Diocesi è impegnata, attraverso la stretta collaborazione con la Caritas di Milano».