Il boom del Terzo settore nel Sud a 5 Stelle

I primi risultati del Censimento permanente delle istituzioni non profit (INP), diffusi dall’Istat a dicembre scorso, confermano la crescita costante del settore, anticiclica rispetto al periodo di contrazione generale, e ne evidenziano il ruolo sempre più rilevante . In Italia sono attive, al 31 dicembre 2015, 336mila organizzazioni non profit, che impiegano 5,5 milioni di volontari e 789 mila lavoratori dipendenti . Rispetto ai dati rilevati dal precedente censimento, riferito al 2011, sono in crescita sia il numero di istituzioni presenti in Italia (+11,6%) sia il numero di persone in esse impiegate (con un incremento pari a +15,8% per i dipendenti e +16,2% per i volontari).

89mila non profit

Nel Mezzogiorno (Sud e Isole) sono presenti 89mila istituzioni non profit, pari al il 26,5% del totale nazionale ed in particolare il 6,2% delle INP italiane sono in Sicilia, il 5,7% in Campania, il 5% in Puglia, il 3,2% in Sardegna e il 2,6% in Calabria. Il tasso di crescita rispetto al 2011 che nel Mezzogiorno (Sud + isole) risulta leggermente superiore alla tendenza nazionale (+12,3, rispetto al dato nazionale pari a +11,6), nel Sud continentale è pari a +15,6% e nelle Isole a +6,9%. In particolare, in Campania e Sardegna l’incremento è molto superiore alla media nazionale (rispettivamente pari a +33% e +12,2%) mentre in Puglia è in linea con il dato nazionale 11,4%). Le informazioni relative al periodo di costituzione rilevano inoltre che, mentre in Italia le INP nate dopo il 2010 rappresentano il 17,4% del totale, in tutte le regioni meridionali (ad eccezione della Sardegna, in linea con il dato nazionale, con il 17,1% di unità) tale quota è sempre superiore al valore nazionale e suggerisce l’immagine di un settore non profit meridionale in fermento. In particolare la percentuale di “nuove nate” è pari al 28,7% in Campania, al 26,1% in Puglia, al 24,7% in Calabria ed al 24,5% in Abruzzo.

Le risorse umane

Le INP presenti nel Mezzogiorno impiegano (al 31 dicembre 2015) 157 mila lavoratori dipendenti, pari al 19,9% del totale nazionale (con un incremento rispetto al 2011 pari al 23,5%, superiore di circa 8 punti percentuali rispetto al dato nazionale) e 1 milione e 180 mila volontari, pari al 21,3% del totale nazionale (con un incremento del 23,5% e 7 punti percentuali rispetto al dato nazionale). Il 26,2% dei dipendenti delle INP meridionali è concentrato in Sicilia, il 21,7% in Puglia, il 19,1% in Campania e il 13,6% in Sardegna. I volontari invece sono concentrati per il 20,3% in Campania, il 18,6% in Puglia, il 18,4% in Sicilia e il 16,4% in Sardegna. L’espansione del settore è visibile anche in relazione al rapporto tra le risorse umane impiegate e la popolazione residente. Nonostante permanga il tradizionale dualismo territoriale italiano, con la prevalenze di valori più alti nelle regioni del Nord Italia, nel Mezzogiorno si rilevano valori in crescita rispetto al 2011: sono infatti presenti in media 75 lavoratori dipendenti per 10 mila abitanti (nel 2011 nel Mezzogiorno erano 61 mentre in Italia nel 2015 sono pari a 130) e 565 volontari (nel 2011 nel Mezzogiorno erano 462; in Italia nel 2015 sono pari a 911).

La struttura organizzativa e le attività

Sia in Italia sia nel Mezzogiorno cresce il numero di dipendenti impiegati e il numero di istituzioni non profit con dipendenti. Nel 2015 la percentuale di INP con dipendenti nel Mezzogiorno è superiore al valore nazionale (18,2% rispetto al 16,4%) e tale quota sale al 20,4% in Sicilia e Puglia, al 18% in Campania, al 17,9% in Calabria e 17,1% in Sardegna. Tali dati evidenziano quindi, anche nel Sud Italia, la diffusione crescente del “modello non profit” di produzione e di fornitura dei servizi, in grado di creare opportunità di lavoro anche in un periodo di grande difficoltà generale. In tutte le Regioni meridionali prevale una struttura organizzativa di dimensioni contenute: il 44,2% di INP ha al massimo due dipendenti (con il 6,2% dei dipendenti); il 37% dai 3 ai 9 dipendenti, impiegando il 19,6% degli stessi (a fronte di una quota nazionale pari a 11,8%). Tale quota (dipendenti) sale al 29,9% in Calabria e al 22,8% in Campania.

I primi dati diffusi dall’Istat restituiscono quindi una serie di segnali positivi sul ruolo del Terzo settore come volano per la crescita e lo sviluppo socioeconomico delle regioni meridionali. Tale opportunità si delinea anche in relazione ai settori in cui le INP meridionali operano: nel Mezzogiorno crescono infatti, in misura abbastanza rilevante e superiore al dato nazionale, le INP attive nei settori dello Sviluppo economico e coesione sociale (+24,3%, in controtendenza in tutte le regioni meridionali rispetto al dato nazionale che è invece di segno negativo, pari a -8,3%); della Sanità (+18,9% rispetto al 2011, in Italia +5,6%), dell’Assistenza sociale e protezione civile (+27%, in Italia +23,4%), delle Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (+30,4% rispetto al valore in Italia pari a +25,6%).