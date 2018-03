MilanoAmbiente ritorna. E sceglie la carta e l'edicola

Lunedì torna MilanoAmbiente, una rivista che ha segnato una bella e importante fase di riflessione . Torna nel luogo naturale per una rivista: l'edicola. Torna con il nucleo storico Roberto Rainoldi, Mauor Borrella Patrizia Faccioli, Pier Vito Antoniazzi. E Riccardo De Benedetti, con il quale abbiamo scambiato qualche idea. Eccola.

Milano/Ambiente torna. E torna su carta. Una scelta che sembra indicare una precisa presa di posizione sul rapporto fra idee e materialità del mezzo…

In un’epoca nella quale sembra tramontato il rapporto tra ciò che si pensa della realtà, la sua rappresentazione e il supporto che la sorregge, ritornare alla vecchia carta non per abolire ciò che oggi si impone con forza pervasiva ma per indicare che c’è anche dell’altro oltre lo schermo ci è parso più che una sfida, quasi un dovere. Domenica scorsa ci ha lasciato Mario Vegetti, storico della filosofia antica. Per uno strano risvolto del caso, o forse di qualcos’altro, il giorno prima che ricevessi la notizia, ho preso dalla libreria le sue «Quindici lezioni su Platone». Ebbene, la lezione platonica e socratica, notava Vegetti, è inizialmente priva di supporti. Quasi del tutto affidata all’oralità. Di più, coloro che usavano altri mezzi erano visti con sospetto dall’agone che governava la polis. Mi rendo ben conto che non è la carta stampata in quanto tale a garantire la qualità dell’informazione e delle idee che veicola, però è altrettanto vero che un rinnovato affidarsi al gioco di distanza e prossimità che la lettura di carta consente può essere un valore da recuperare. Soprattutto sui temi della città e della sua conformazione, trattando dei quali la velocità fosforescente dei Led e degli schermi tv ha quasi sempre la meglio.

Non è singolare che una rivista di ecologia critica - possiamo chiamarla così? - scelga proprio la carta?

Sì la chiami bene. Faceva parte del gioco di qualche tempo fa: togliamo i supporti classici e il mondo rivivrà, abbandonerà la tendenza allo spreco, inquinerà di meno e vivremo tutti più felici. Peccato che non fosse vero. Basterebbe l’esempio paradossale delle criptovalute. Dovrebbero essere l’emblema (e le monete lo sono sempre state di qualcosa, soprattutto di quel qualcosa che è il potere) della smaterializzazione e, guarda un po’, per produrle occorre mettere in campo una quantità di energia di molto, di tanto, superiore a quanto la stampa delle vecchie monete cartacee e metalliche richiedeva.

Credo che lo stesso possa dirsi della curiosa illusione che percorre la rete nella sua beata incoscienza, vale a dire quella di correre nell’aere quasi senza supporto. Ma il supporto c’è, e come se c’è. Un’ecologia finalmente critica, e non è certo solo la nostra, ci mancherebbe, non può che fare a meno di queste semplificazioni o di questi giochetti da marketing. Prima le toglie di mezzo meglio è per tutti. Soprattutto per coloro che ancora si muovono e cercano di agire per quello che credono sia il miglioramento della loro piccola fetta di mondo.