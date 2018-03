Chi accoglie i pendolari della salute? L'esperienza di CasAmica

Quello della migrazione sanitaria è un fenomeno antico e in crescita in questi ultimi anni. Già trent’anni fa centri come l’Istituto dei Tumori di Milano richiamavano pazienti e familiari da tutta Italia. «Io vedevo queste persone dormire sulle panchine, in macchina e tutto ciò mi sembrava un insulto alla dignità umana, un’ingiustizia sociale», così ricorda Lucia Vedani, presidente e fondatrice dell’associazione la nascita di CasAmica e i suoi primi 16 posti letto. «All’inizio pensavo bastasse un tetto e un letto, ma…» le necessità sono tantissime a cominciare dal «bisogno d’affetto e noi curavamo l’ammalato nella sua essenza di uomo», continua Vedani. A Milano oggi CasAmica ha quattro case di accoglienza di cui una è dedicata ai bambini, nel 2016 aprono altre due case: una a Lecco e una a Roma. «In trent’anni abbiamo accolto quasi 80mila persone», confida Vedani che conclude il suo intervento sottolineando da un lato il valore dei volontari «persone splendide» e dall’altro il sostegno di Ubi Banca che «speriamo ci consentirà di aprire nuove case».

Ad aprire uno squarcio sul fenomeno Giulio De Rita del Censis che ha raccontato la ricerca effettuata su input della stessa onlus «la prima che ha chiesto dei dati e ci ha investito dei soldi», ha rimarcato prima di illustrare questo “esodo fantasma” che nasce da diverse cause: dalla ricerca della qualità (60% dei casi indagati), da motivi pratici e logistici (30%) e per un 26% per poter arrivare ad aree della ricerca. Ma sono fenomeni che si sovrappongono e che mostrano da un lato Regioni di grande accoglienza (Lazio, Lombardia, Emilia Romagna) come centri come il Gaslini o il Bambino Gesù di Roma e dall’altro la drammaticità dell’esodo che coinvolge quasi sempre almeno un famigliare (80% dei pazienti è accompagnato, percentuale che sale al 99% nel caso dei bambini).

«La spesa media per una settimana è di 500 euro per un alloggio e di 100 per il vitto e non bisogna dimenticare» continua De Rita «che la diversa patologia può aprire scenari drammatici con persone che rischiano di saltare per aria». Problemi di soldi, lavoro «la realtà è complessa» chiosa il ricercatore ricordando come circa il 50% dei migranti sanitari si rivolga a strutture alberghiere o B&B, solo il 10% a strutture di accoglienza specializzata. Un dato da non trascurare, infine, è che se per il Servizio sanitario nazionale l’ingente spostamento di pazienti da una regione all’altra - circa 750mila le persone che si curano fuori dalla propria regione – è in pari, non altrettanto per i servizi sanitari regionali «la Calabria, per esempio spende circa 260 milioni di euro per i propri cittadini ricoverati al Centro nord» precisa De Rita.