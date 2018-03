Elio al fianco di tutti i papà di ragazzi con autismo

«Da un papà come noi, solo un po' più famoso. Grazie Elio per essere al nostro fianco!»: così SpazioBlu Autismo Varese Onlus commenta il video-appello che Stefano Belisari, in arte Elio, fondatore di Elio e le storie tese, lancia a sostegno della petizione che chiede l’immediata attuazione in Lombardia della normativa sull’autismo.

«Nella ricchissima e avanzatissima Lombardia queste persone sono abbandonate alle proprie famiglie, che devono farsi carico di tutto: le spese per i trattamenti, la mancanza di inclusione, le prospettive per il futuro. La beffa è che ci sono norme che potrebbero migliorare di molto la vita di queste 100mila famiglie interessate dall’autismo, ma non vengono attuate. Il Comitato “Uniti per l’Autismo richiede l’urgente avvio di un piano certo di attuazione di queste norme, firma anche tu su change.org», dice il cantante.