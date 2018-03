Una libreria itinerante nel vecchio bus londinese

Obiettivo raccogliere attraverso il crowdfunding 5mila euro entro il 1 maggio. Questo è quanto sperano di raccogliere due librai trevigiani - Sara e Simone -che da qualche anno hanno creato una libreria diffusa (attiva da oltre 5 anni fra Veneto e Friuli - Venezia Giulia), cioè indipendente e itinerante. «Ci piace definirla “libreria senza libreria”», spiega Sara Rago. «Essendo dei librai erranti, ci spostiamo sul territorio e collaboriamo con biblioteche, scuole, amministrazioni ed associazioni organizzando attività legate alla promozione della lettura come mostre-mercato del libro, letture animate, incontri con l'autore, rassegne letterarie e piccoli festival».

Ora l’dea è quella di portare la passione per la lettura e i libri nei luoghi in cui mancano le librerie ed è questa la missione di Dennis, un double-decker inglese (il tradizionale autobus rosso a due piani) che, dopo anni di onorato servizio nel trasporto pubblico britannico, è stato scelto dalla coppia di librai trevigiani per diventare una libreria itinerante dedicata ai lettori di tutte le età. Il progetto si chiama “Parole in Movimento - The Best BookBus”.

«Con Parole in Movimento vogliamo dare una “casa” a questi libri e portare l’autobus Dennis in giro per tutta Italia, coniugando l’amore per i libri con quello per i viaggi» continua la libraia.