L'etica cooperativa e lo spirito del mutualismo

Per Viganò, che ne scrisse in numerosi volumi, dando poi uno spessore giuridico materiale alla proprie convinzioni, alla base del mutualismo e del cooperare si pone una reciproca promessa:

«Quando un manipolo di persone, raccolte insieme con promessa che l'una fa a tutte e tutte individualmente fanno a ciascuna di aiutarsi a vicenda, in una certa circostanza, in un certo modo, per un certo tempo o per sempre, preparando all’uopo a poco a poco i mezzi necessarii o raccogliendoli quando occorrono, — fonda una società che dicesi mutua, e che immediatamente potrebbesi chiamare di Cooperazione, perché i soci promettono tutti a ciascuno e ciascuno a tutti di cooperare ad uno scopo prefisso, utile a ciascuno e a tutti».

La forza istituente dell'etica cooperativa

Tre elementi, nella visione di Viganò, marcano in modo sostanziale il mutualismo e la cooperazione da altre forme associative: 1) l’ancoraggio a un valore fondante e prevalente, la fratellanza; 2) la funzione educativa, e non solo economica che ne dovrebbe caratterizzare lo spirito; 3) la capacità di diventare veicolo di contagio positivo (valore istituente) per l’intera società.

Viganò non solo fu un teorico e uno scrittore prolifico, un geniale estensore di prototipi contrattuali e di forme giuririche economicamente sostenibili, ma un insegnante molto capace. Il suo contributo, dalla cattedra di Scienza Commerciale e Ragioneria presso la nuova Imperiale Regia Scuola Tecnica al Cappuccio, fu essenziale per formare giovani professionisti che diedero un grande contributo allo sviluppo dell’economia civile lombarda e italiana.

Le mani nel concreto

Viganò fu dunque promotore di quella che chiamava cooperazione integrale. Un cooperare capace di unire credito e consumo, con un obiettivo chiaro: estendere la forma cooperativa a tutti i rapporti sociali ed economici.

Scriveva infatti Viganò ne La fratellanza umana ossia le società di mutuo aiuto cooperazione e partecipazione ed i municipi cooperativi (Milano, 1873): «La mutualità per rendersi efficace deve essere utile non solo ai soci ma direttamente o indirettamente alla società intera. Questa è condizione essenziale di esistenza. Perciò governi e municipi, ricchi e scienziati, filantropi e sacerdoti, amici dell'umanità e della giustizia, ricchi e poveri debbono incoraggiare ovunque colla parola e l'opera, in ogni modo, l'impianto delle società di mutuo soccorso che sono l'officina in cui si prepara il mondo avvenire».

Erano anni, quelli in cui Viganò scriveva, insegnava e operava, in cui le seduzioni della corsa all'oro si facevano sentire anche in Italia. Emigrare era il sogno di molti e sarebbe rimasto tale. Ma il vero oro, osservava questo grande innovatore, è già qui: in quella pratica cooperativa che Viganò, sulla scia del pensiero mazziniano, vedeva come «unione del capitale e del lavoro nelle stesse mani».