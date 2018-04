Corsa campestre, a Belluno 1900 finalisti per le gare del Centro Sportivo Italiano

Conto alla rovescia per la XXI edizione del Campionato Nazionale di corsa campestre del Centro Sportivo Italiano, manifestazione di atletica che gode del patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Belluno, della Comune di Mel, e del Comune di Belluno.

Sabato 7 aprile, dopo la sfilata inaugurale nella cerimonia di apertura a partire dalle ore 8,15, presso il campo di gara allestito a Mel, campo sportivo “La Lora”, è fissato l’appuntamento per i 1.882 atleti finalisti (1113 uomini e 769 donne) di ben 10 regioni e 34 diversi comitati provinciali del Csi. Sono 148 invece le differenti tute sociali, rappresentanti le società sportive iscritte alla manifestazione nazionale che si corre in Veneto. Alle 9 partiranno le Esordienti, poi, via via, tutte le altre categorie: Ragazzi, Cadetti, Allievi, Amatori, Veterani e Juniores. Alla campestre parteciperanno anche diversi ragazzi disabili inseriti a tutti gli effetti nel Campionato Nazionale, all’insegna dell’integrazione sportiva. Lombardia e Veneto sono le regioni con più atleti al via: rispettivamente 754 e 571. Seguono il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia. Attesi inoltre in gara atleti da Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Molise, Sicilia ed Umbria. Dei 36 comitati presenti, i più rappresentati sono Lecco, Vicenza, Sondrio e Trento, tutti con oltre 200 runners al via. Il Veneto padrone di casa sarà in gara con più di 40 società Csi, delle province di Belluno, Feltre, Padova, Treviso, Verona, Vicenza.

Venerdì 6 aprile, dopo l’accoglienza del comitato locale, tra classici “cicchetti” e specialità bellunesi è in programma presso il palazzo delle Contesse a Mel (Bl) alle 21,30 la riunione tecnica dei Dirigenti di Società.