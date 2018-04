M5S: più vicini al PD o a Salvini?

Al di là delle opportunità politiche e alle strategie dunque bisogna capire quanti punti di contatto i partiti abbiano a disposizione per provare a trovare un'intesa e quanti spigoli invece debbano limare. Per capirlo abbiamo chiesto all'economista Leonardo Becchetti, che prima di tutto chiarisce: «Penso che tornare alle urne sarebbe la cosa peggiore. Il dramma di questo Paese è che i politici fanno i fantasisti. Il momento delle urne è quello della demagogia e delle bacchette magiche. Poi una volta al Governo si accorgono come funziona la dura realtà. Io preferisco la realtà e non penso ci si possa permettere altri mesi di fantasie. Il corpo elettorale non è una slot machine, non si può tirare la leva e vedere che succede. Senza contare che la legge elettorale sarebbe la stessa e rischieremmo seriamente di trovarci nella stessa situazione di oggi. In Spagna hanno votato tre volte di fila per poi dover trovare un accordo tra partiti. Meglio trovare l'accordo subito e chiudere con le campagne elettorali».

Movimento 5 Stelle – Lega