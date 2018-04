Chi è l'insegnante? I 5 film da rivedere

L'ATTIMO FUGGENTE

di Peter Weir (1989)

Per insegnare ci vuole passione ed è la passione che caratterizza il docente un po’ caratteristico dei questo film. Non ci sono lezioni frontali ma stimoli continui a vivere le parole degli autori, le vite degli scrittori, le voci che vengono suscitate dalle poesie. Un insegnante avversato perché non conforme ai programmi, un insegnante che tutti avremmo voluto avere per capire che si impara solo se si ha una forte motivazione a farlo. Il carisma è una componente essenziale per il lavoro dell’insegnante e l’amore per la propria professione fa il resto. L’imperativo del film? Sappi cogliere il momento presente e vivi fino in fondo ciò che ti è dato vivere, non sprecare le tue risorse e interessati a ciò che hai davanti.

