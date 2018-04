Operatori Serd per un giorno a Exodus Cassino

Proviamo a metterci insieme, collaboriamo perché l’obiettivo è unico: strappare al tunnel della tossicodipendenza i tanti giovani anzi giovanissimi che cercano una via d’uscita. Potrebbe essere questa la sintesi della prima giornata, un vero e proprio open day, che ha visto protagonisti la Comunità Exodus di Cassino con i suoi operatori da una parte e gli operatori dei Serd (Servizi pubblici per le Dipendenze) del Lazio più Avezzano in Abruzzo.

«L’invito è partito da noi» spiega Luigi Maccaro di Exodus Cassino che ricorda come nella storia dei rapporti tra Serd e Comunità si sia «ormai superato un certo antagonismo dei decenni scorsi quando i servizi pubblici guardavano tutte le comunità come a esperienze poco professionali, mentre le comunità pensavano di “salvare” tutti. Ora siamo in una fase in cui gli stessi servizi ci inviano i ragazzi, ma a questo punto diventa indispensabile confrontarsi».

Dalla necessità di collaborare per il bene dei giovani è nato l’open day di aprile, che a Exodus sperano sia il primo di una serie. «La considerazione di fondo è che i problemi che affrontiamo sono multidimensionali, non c’è solo la terapia e non c’è solo l’aspetto educativo», insiste Maccaro che ricorda come sia indispensabile un confronto sui programmi che vengono seguiti. «L’ideale è che siano condivisi» chiosa.