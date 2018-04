Torna la campagna "Aiutaci a cancellare il cancro, lascia il tuo segno"

Forte e coinvolgente la voce di Remo Girone, curato dal cancro molti anni fa: «In trent’anni di carriera sono stato giovane e vecchio, buono e cattivo, eroe e perdente: tanti ruoli ma una sola forza di volontà. Poi la prova più difficile, non come attore ma come uomo. Diversi anni fa mi sono curato da un tumore ed è così che ho capito quanto siano importanti i progressi della ricerca. Sono orgoglioso di poter dare il mio personale contributo a chi ha fatto tanto per me con un lascito alla Fondazione Italiana per la Ricerca sul cancro- Airc».

Goggi e Girone sono volto, voce e testimonianza della campagna “Aiutaci a cancellare il cancro, lascia il tuo segno” promossa per tutto il mese di aprile sulle radio più ascoltate e su una selezione di testate stampa.

La Guida al testamento di Firc-Airc contiene una serie completa di indicazioni tecnico-giuridiche spiegate in modo chiaro ed esaustivo in relazione alla successione testamentaria e alle leggi che la regolano. In particolare contiene preziose informazioni sulle modalità di redazione di un testamento.

