Un borgo per i malati  di Alzheimer

«Per noi è fondamentale che un individuo sia libero e autonomo», continua Marco Fumagalli, formatore ed educatore della Meridiana. «Per questo il borgo sarà dotato di una tecnologia avanzata che permetterà di sorvegliare in modo non invasivo i residenti e di salvaguardare nello stesso tempo la loro sicurezza. Fondamentale è anche l’utilizzo di colori vivaci, sia sulle pareti esterne degli edifici che internamente: da un lato renderanno l’ambiente più bello e allegro, dall’altro aiuteranno gli ospiti a orientarsi». «Penso che il Paese Ritrovato sia una splendida opportunità» spiega Nella, moglie di un malato di Alzheimer, ospite in una delle residenze della Meridiana. «Mio marito è ammalato da vent’anni e ormai è in una fase avanzata. Vorrei che tutti coloro che sono in una fase intermedia potessero entrare in un villaggio come questo. Non avete idea di cosa significhi vedere il proprio famigliare in un luogo in cui riesce ancora a fare qualcosa e a gestirsi come fosse a casa!» .