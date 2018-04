Italia 2028: e se 1 milione di alunni in meno fossero l'occasione per rivoluzionare la scuola?

Le prime ad avvertire il terremoto saranno le scuole dell’infanzia: i bambini fra 3 e 5 anni sono già ovunque in calo e nel 2028 avremo circa 6.300 sezioni della scuola dell’infanzia a livello nazionale in meno, ovviamente se rimarranno le regole vigenti oggi. Gli iscritti alla scuola primaria (6-10 anni) diminuiranno consistentemente ovunque, con un crollo in particolare in Sardegna (-24%) e Campania (-20%), per circa 18mila classi in meno. Gli iscritti alla scuola media (11-13 anni) continueranno a crescere debolmente per qualche anno al Nord e al Centro, ma nell’arco dei dicei anni ci sarà una perdita totale di circa 9.400 classi. Più avanti nel tempo l’impatto sulle superiori, che perderanno circa 3.000 classi nel decennio, benché in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio il saldo nel 2028 sarà ancora positivo.

Che significa tutto ciò? Dal punto di vista del lavoro, 55.000 i posti in meno per docenti e insegnanti, a partire dai gradi inferiori. Poiché il fenomeno investirà tutte le regioni, comprese quelle del Nord, si può prevedere un calo della mobilità territoriale dei docenti: nemmeno trasferirsi dal Sud al Centro-Nord aiuterà più ad entrare in ruolo. A fronte dei pensionamenti, non ci saranno nuovi insegnanti immessi in ruolo, con l’effetto di bloccare – sottolinea Andrea Gavosto, direttore della Fondazione - «il rinnovamento del corpo docente e probabilmente anche la capacità di innovazione didattica dell’intero sistema d’istruzione».

Che fare? Non fare nulla è l’ipotesi più semplice e potrebbe portare, peraltro, a un risparmio di quasi 2 miliardi di euro annui. Ma ha senso? Fondazione Agnelli lancia alcune alternative: aumentare il numero medio di insegnanti per classe, favorendo lo sviluppo di forme di co-progettazione interdisciplinare anche nei gradi superiori o ridurre il numero medio di studenti per classe, come in Francia sta pensando la riforma Macron. O ancora, ed è per Gavosto «l’alternativa che appare preferibile a chi dà priorità al miglioramento della qualità dell’istruzione», utilizzare gli insegnanti che non avranno classe «per il rafforzamento generalizzato della “scuola del pomeriggio”, con più possibilità di scelta del tempo pieno/prolungato, attività integrative, supporto ai percorsi personalizzati, contrasto all’abbandono».

Foto Unsplash