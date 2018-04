Sono un migrante e ti racconto la mia storia

Iniziative di questo genere assumono un senso particolarmente profondo in un’epoca in cui milioni di persone arrivano, transitano o restano in Italia ogni giorno. Persone di cui i media parlano con toni e definizioni negative che lasciano, molte volte, spazio al pregiudizio.

Persone che ci stanno accanto nelle situazioni più diverse, che restano tra noi in silenzio con le loro vite, i loro drammi e i loro sogni. Vite fatte di un prima, un dopo e un’identità propria pur apparendo invisibili agli occhi dei più.

Persone in viaggio alla ricerca di nuovi orizzonti e speranze che, noi per primi, non sappiamo vedere ma che potremmo imparare a leggere attraverso i racconti che DiMMi andrà a selezionare a partire dal prossimo 15 giugno ultimo giorno possibile per inviare gli elaborati.

Le regole di partecipazione e adesione sono semplici. Per conoscerle clicca sull'immagine.

DiMMi vuole dare voce a chi una voce non ce l’ha con condivisione e apertura riflettendo insieme.