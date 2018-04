Commissione Europea:«l'AI pone sfide cruciali che vanno affrontate sul piano etico e sociale»

«Come il motore a vapore e l'elettricità nel passato, l'Intelligenza Artificiale sta trasformando il nostro mondo». Lo dichiara Andrus Ansip, che aggiunge: «entro il 2020 dobbiamo investire almeno 20 miliardi di euro nell'ambito dell'AI».

IL PIANO DI INVESTIMENTO EUROPEO

Per Ansip, Vicepresidente della Commissione europea, responsabile per il Mercato unico digitale: «l'Intelligenza Artificiale pone sfide nuove che l'Europa deve affrontare compatta se vogliamo che l'IA abbia successo e funzioni per il bene di tutti. La Commissione sta facendo la sua parte: oggi diamo ulteriore impulso ai ricercatori perché possano sviluppare la prossima generazione di tecnologie e applicazioni di IA, e alle imprese perché possano accettarle e adottarle».

L'UE nel suo complesso, coinvolgendo in sinergia il settore pubblico e quello privato, dovrebbero aumentare gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione per l'IA di almeno 20 miliardi di euro entro la fine del 2020. Nel frattempo, passando dai progetti ai fatti, la Commissione dovrebbe iniziare aumentando i propri investimenti fino a 1,5 miliardi per il periodo 2018-2020, nel quadro del programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020.

Si prevede che tale investimento mobiliterà altri 2,5 miliardi di euro di finanziamenti dei partenariati pubblico-privato esistenti, ad esempio in materia di big data e robotica. Fornirà sostegno allo sviluppo dell'IA nei settori principali, dai trasporti alla sanità; metterà in contatto e rafforzerà i centri di ricerca sull'IA nell'Europa intera e incentiverà le prove e la sperimentazione.

La Commissione fornirà inoltre appoggio all'elaborazione di una "piattaforma di Intelligenza Artificiale a richiesta» che offrirà l'accesso alle risorse pertinenti all'IA nell'UE a tutti gli utilizzatori. Sarà inoltre mobilitato il Fondo europeo per gli investimenti strategici per fornire a imprese e start-up un sostegno aggiuntivo finalizzato agli investimenti in IA. Grazie al Fondo europeo per gli investimenti strategici si mira a mobilitare oltre 500 milioni di investimenti complessivi entro il 2020 in diversi settori chiave.

La Commissione, continuerà inoltre a creare un ambiente favorevole agli investimenti. Poiché i dati costituiscono la materia prima per la maggior parte delle tecnologie di IA, la Commissione propone oggi una legislazione per consentire il riutilizzo di volumi maggiori di dati e misure per semplificare la condivisione dei dati. Vi rientrano i dati provenienti dai servizi pubblici e quelli relativi all'ambiente, oltre ai dati della ricerca e della sanità.