Tutti mobilitati per l’Azalea della Ricerca

In questa occasione scendono in piazza anche numerosi ricercatori, che lasciano i laboratori per un giorno per testimoniare in prima persona l’importanza della ricerca sul cancro e per dare il loro contributo anche alla raccolta fondi. Tra questi l’ematologa Paola Guglielmelli. Nata a Pistoia nel 1976, si è laureata in Medicina a Firenze e nel 2010 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Oncologia Clinica e Sperimentale. «Da allora mi sono avvicinata ad Airc e adesso faccio attività sia clinica che di ricerca, si può dire che passo direttamente dal bancone al letto del paziente e viceversa. Partecipo spesso non solo alle attività di raccolta fondi ma anche alle iniziative nelle scuole per informare i ragazzi sui principali fattori di rischio», racconta. «Ma il desiderio di intraprendere questo indirizzo professionale è nato ancora prima, sui banchi di scuola, dalla continua ricerca di una riposta ai tanti perché e da un’esperienza personale che ha segnato la mia infanzia per la morte di una persona amica dovuta ad una forma di leucemia acuta: avevo 10 anni, è stato purtroppo il mio primo contatto con la morte legata alla malattia, era incomprensibile per me; solo negli anni ho realizzato quanto l’evento mi avesse colpita… Non avrei voluto fare nessun altro lavoro, la nostra è una grande responsabilità sia verso Airc che verso il paziente, al quale dobbiamo prestare le nostre cure e se possibile il giusto conforto».