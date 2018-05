Così una casa e un bistrot fanno inclusione

Ma nulla è semplice come ricorda il presidente Fabio Ruvolo «con la nostra azione stiamo sensibilizzando un territorio in cui ancora oggi c’è chi vede la disabilità come un castigo di Dio. La nostra scommessa è che chi vive la disabilità non si senta addosso lo stigma, ma sia visto come una persona con abilità differenti». Ed è la scommessa lanciata da “Un posto tranquillo”, un ristorante e un bistrot che sono anche un’impresa sociale spin-off della stessa cooperativa Etnos. Luoghi che stanno lasciando il segno come spiega Ruvolo «vedere i ragazzi con disabilità che si destreggiano tra comande e tavoli, sperimentare la loro cordialità è un’esperienza impagabile che cambia la mentalità». Oggi sono sette i giovani che lavorano a “Un posto tranquillo” nato nel 2014 con il progetto “Giovani per il sociale” «il progetto in sé si è chiuso, ma in realtà continua ad esistere grazie all’impresa sociale di cui Etnos è socia» precisa il presidente.

Una dozzina i ragazzi formati. «Ogni giovane che lo desidera può iniziare il percorso di orientamento attraverso la cooperativa, in particolare Rossana Amico e Roberta Butera si occupano dell’accompagnamento e della valutazione per conoscere quali sono i sogni e la speranza cercando di capire se la ristorazione possa essere parte della loro vita» racconta. «Dopo questa fase di discernimento entrano in scena i tutor che accompagnano il ragazzo e fanno da cerniera con l’attività lavorativa». Un percorso che non è brevissimo e che prevede anche la prova delle diverse aree di lavoro: sala, bar, cucina.