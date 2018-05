Doniamo Energia 2, per contrastare la vulnerabilità sociale

La prima edizione ha coinvolto 189 organizzazioni con 15 progetti che prevedono 6000 beneficiari tra adulti e minori, a disposizione del bando 2 milioni di euro (1 milione da Fondazione Cariplo e un altro da Banco Energia). Tra fine 2017 e gennaio 2018 i progetti hanno preso il via e i primi risultati saranno disponibili a fine anno.

Tra gli obiettivi del Bando Doniamo Energia 2 , vi è quello di individuare le persone vulnerabili, coinvolgerle in percorsi di riattivazione sociale e lavorativa, prevedendo percorsi condivisi di supporto e accompagnamento in cui siano a disposizione delle persone che si trovano in condizione di recente povertà, contributi e sostegni economici per coprire i bisogni materiali urgenti. Per questo, il bando intende potenziare reti di prossimità che, promuovendo il coinvolgimento attivo delle diverse organizzazioni del territorio, possano contribuire al rafforzamento dei legami sociali, alla condivisione e alla crescita di forme di solidarietà partecipate e alla ricomposizione delle risposte di contrasto alla vulnerabilità già attive.

Per la nuova edizione c’è tempo fino al 31 maggio prossimo per presentare idee e proposte da parte delle organizzazioni non profit che si devono unire in un partenariato minimo di due onp e prevedere un intervento sul territorio della Lombardia. I progetti saranno valutati per la loro capacità di individuare precocemente le situazioni di vulnerabilità e di recente povertà. Da parte di Laura Colombo e Bruna Bellini che hanno illustrato nel dettaglio rispettivamente i lavori della prima edizione e presentato il nuovo bando si è più volte sottolineato che le persone che stanno affrontando un momento di difficoltà economica per la prima volta se non hanno a disposizioni forti legami sociali, come parenti o una rete amicale di riferimento, si trovano a isolarsi sempre di più. Persone che non hanno mai vissuto prima momenti di crisi possono essere restie a rivolgersi ai servizi e difficilmente saprebbero orientarsi tra le opportunità esistenti.

Nei progetti sarà importante sia prevedere modalità di sostegno economico diretto sia percorsi di accompagnamento e riattivazione sociale e lavorativa.

Il bando oltre che sul sito di Fondazione Cariplo è disponibili anche sul sito di Banco dell’energia

