In dono al Presidente Mattarella la maglia ufficiale della Partita del Cuore

Tutti mobilitati per l’Azalea della Ricerca Il 13 maggio torna l’appuntamento con il fiore simbolo della lotta contro i tumori. E tra gli oltre 20 mila volontari che distribuiranno 580.000 coloratissime piante in 3.700 piazze italiane ci saranno anche numerosi ricercatori, per testimoniare in prima persona l’importanza della ricerca sul cancro e per dare il loro contributo anche alla raccolta fondi. Come l’ematologa toscana Paola Guglielmelli e la biologa Barbara Belletti