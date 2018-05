Alunni con disabilità: uno su due si iscrive a un professionale

Alunni con disabilità e scuole secondarie di II grado

Particolarmente interessante è, per la scuola secondaria di II grado, analizzare come si distribuiscono gli studenti con disabilità nei diversi tipi di scuola. Nei licei la percentuale degli studenti con disabilità sul totale degli alunni è pari ad appena l’1,2%, percentuale contenuta rispetto alla media della scuola secondaria di II grado prossima al 2,5%. Gli alunni con disabilità sono invece più presenti negli istituti tecnici con una percentuale del 2% del totale degli alunni, e ancor più negli istituti professionali dove la percentuale di alunni con certificazione raggiunge addirittura il 6,1% del totale dei frequentanti. In termini di composizione percentuale, il 23,6% del totale degli alunni con disabilità frequenta un liceo, il 26,6% un istituto tecnico e circa il 50% un istituto professionale. E ancora, nello specifico, per la disabilità visiva appare molto elevata la percentuale che di alunni che frequentano un liceo, giungendo al 46,8% del totale degli alunni con tale tipologia di disabilità. Relativamente alla disabilità uditiva la percentuale più elevata si trova invece negli istituti professionali (con il 36,2%). Per la disabilità intellettiva estremamente alta è la presenza negli istituti professionali, con ben il 52,5% del totale degli alunni con tale tipo di disabilità. Il 35,7% degli alunni con disabilità motoria frequenta i licei mentre il 48,8% degli alunni con altro tipo di disabilità gli istituti professionali.

Sul territorio

A livello territoriale si evidenzia una qualche diversa distribuzione di alunne e alunni con disabilità. Se nel complesso, come detto, gli alunni con disabilità sono il 2,9% del totale, nel Centro Italia si sale al 3,1%, al Nord-Est si scende al 2,6%, nel Nord-Ovest sono il 3%, al Sud sono il 2,9%. A livello regionale, la punta massima si registra in Abruzzo con una percentuale media del 3,6% e la minima in Basilicata con il 2,2%.

Gli insegnanti di sostegno

Il rapporto numerico tra alunne/alunni disabili e posti di sostegno, nell’anno scolastico 2016/17 era di un insegnante di sostegno ogni 1,80 alunni, contro i 2,09 alunni registrato nell’anno 2010/2011 e in diminuzione da allora. Su scala territoriale si registrano notevoli differenze: mediamente nelle regioni del Nord-Ovest il rapporto tra alunni con disabilità e posti per il sostegno è pari, per l’a.s. 2016/2017, a 2,05, nel Nord-Est a 2,17, nel Centro a 1,73 e nel Mezzogiorno a 1,61.