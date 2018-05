Dagli spot ai post, il Terzo settore dalla denuncia al beneficio narcisistico

Uno studio della comunicazione sociale oggi, non può prescindere dall’analisi anche degli ambienti digitali e social utilizzati dalle organizzazioni del Terzo settore. Sono state quindi analizzate anche le pagine Facebook e i canali Youtube di 800 organizzazioni, divise nelle due categorie medio-piccole e grandi, che hanno confermato i principali trend già emersi dall’analisi degli spot tv degli ultimi 10 anni, pur mostrando alcune differenze tra comunicazione televisiva e digital (soprattutto sul fronte delle medio-piccole).

La paura delle conseguenze tragiche di una scelta sbagliata è alla base della comunicazione sociale degli anni Novanta nella quale l’attenzione è rivolta all’individuo quale possibile vittima di dipendenze (fumo, alcol, droga) e si esprime attraverso un linguaggio prescrittivo e di denuncia che spesso confina con il cosiddetto “feararousing appeal” inteso a scuotere il destinatario.

Il volgere del Millennio vede invece prevalere l’altruismo, l’interesse per l’Altro da sé e motivazioni etero-riferite che si declinano nella rappresentazione di azioni di intervento ad esempio a favore dell’ambiente e del territorio, oppure che spingono ad adozioni a distanza o che pongono l’accento su macro-tematiche, come la prevenzione. Il linguaggio prevalente diviene quello responsabilizzante, dal tono commovente/sentimentale.

Ma è la crisi economica globale a dare concettualmente il via al periodo che va dal 2007 ad oggi in cui si assiste a un ritorno all’individualismo che si esprime in narrazioni in cui la partecipazione sociale e solidale è mediatizzata in direzione di un altruismo fine a se stesso – il classico Sms – che fa leva su un linguaggio rassicurante/gratificante. Tale azione assolve infatti il soggetto da impegni più gravosi e di lunga durata, per cui l’incontro tra emozione e azione genera un immediato beneficio narcisistico. L’emozione diventa il detonatore della donazione che si attiva sulla base di due diverse leve: la possibilità di “partecipare” attivamente e l’estemporaneità dell’azione, che non richiede un vero impegno ma si esaurisce in azioni immediate e semi-impulsive quali appunto l’invio di un Sms.

La comunicazione odierna segue le logiche del neoliberalismo, della tecnologizzazione, della cultura del branding che dal mondo delle aziende si allarga a contagiare la comunicazione sociale. E come per la marca commerciale è fondamentale essere credibile e rilevante agli occhi del consumatore, così anche le marche del “mondo del sociale” si trovano a confrontarsi con la medesima richiesta: ecco allora che gli spot sociali degli ultimi 10 anni utilizzano uno storytelling che esula dai valori e dai “grandi temi”, focalizzandosi sui soggetti protagonisti (e sulle loro storie in cui immedesimarsi) e prediligono un linguaggio realistico in cui compaiono elementi che certificano l’impegno reale e concreto degli enti rispetto alle promesse fatte ai propri destinatari-clienti (ad esempio la costruzione di una scuola con i fondi raccolti).

Questi trend si riscontrano anche nell’analisi degli ambienti digitali di 800 organizzazioni medio-piccole e grandi del Terzo settore.