Nasce la "Rete Fratino", a tutela del trampoliere delle spiagge pulite

La rete fratino del Wwf Italia vuole dare un nuovo impulso alle attività di tutela del fratino che già da qualche anno diverse sezioni locali e Oasi Wwf stanno portando avanti, attraverso la sensibilizzazione dei comuni costieri interessati. Per questa ragione l’associazione ha aderito anche al Comitato Nazionale per la conservazione del fratino che effettua periodicamente un censimento nazionale al termine del periodo di nidificazione per promuovere la tutela di questa specie. In questi giorni anche gli attivisti del Wwf sono sul campo per partecipare al censimento 2018 in particolare lungo le coste in Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Basilicata e Puglia.

La specie nidifica da aprile in poi. Per fare il nido sceglie suoli salini e fangosi con poca vegetazione, vicino all’acqua ma al riparo da possibili inondazioni, come le dune (sempre più rare) a ridosso delle nostre spiagge, ma a volte addirittura in quelle più affollate. Il nido del fratino è un semplice buco nella sabbia che ospita di solito tre uova.

In apertura foto di Enrico Calvario-WWF