Casa Chiaravalle, l'integrazione è un luogo accogliente

Se la condivisione di un pasto in una tavolata da record chiuderà l’evento “Insieme senza muri” ad aprirlo, domenica 20 maggio, sarà invece l'inaugurazione di una casa. Non una qualunque, ma un luogo che si riassume in tre parole chiave: riscatto, giustizia sociale e partecipazione. È la Casa Chiaravalle, il più grande immobile confiscato alla criminalità organizzata in Lombardia e che viene restituito alla comunità milanese come uno spazio di relazioni e di accoglienza diffusa. Non solo quindi un simbolo di lotta alla mafia, ma un luogo che farà della mixitè sociale la sua cifra sia per la provenienza delle persone che vi abiteranno (donne straniere e italiane vittime di violenza con i loro bambini e nuclei familiari) sia per la diversità di percorsi di vita delle ospiti che potranno provenire dai Cas (Centri di accoglienza straordinaria) come dalle liste comunali di Rst (residenzialità sociale temporanea).

La scelta del 20 maggio come data di inaugurazione non è stata scelta a caso, perché Casa Chiaravalle apre le sue porte e si presenta come luogo di accoglienza che vuole occuparsi di tutti, aprendosi alla cittadinanza per portarla a sé con una serie di progetti legati al territorio su cui sorge. L’apertura di Casa Chiaravalle si inserisce nel palinsesto culturale e sociale di “Insieme senza Muri”, la maratona socio-culturale dell’accoglienza di Milano che si chiuderà, dopo un mese di eventi, il 23 giugno con Ricetta Milano. Una decisione – rimarca una nota - fortemente voluta da Istituzioni Pubbliche e realtà del Terzo settore per valorizzare la scelta politica della città a supporto del simbolo dell’accoglienza senza muri che Casa Chiaravalle rappresenta. Del resto, si tratta di un luogo risultato di un cammino condiviso tra Passepartout Rete di imprese sociali (che riunisce La Cordata, FuoriLuoghi, Tuttinsieme, Progetto Integrazione e Genera) e i partner istituzionali (l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Milano, la Città Metropolitana, MM società metropolitana milanese), il privato sociale e la società civile. Nella ristrutturazione si sono impegnati Passepartout, Bpm Spa e l’associazione Amici di Casa Chiaravalle.