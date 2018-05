Responsabilità Sociale, da Accenture 200 milioni di dollari in 3 anni

Accenture, l’azienda che compare nelle liste Change the World di FORTUNE degli ultimi due anni ed è riconosicuta dall’istituto Ethisphere da oltre 10 anni come una delle realtà imprenditoriali più etiche al mondo, inserendola nella classifica World’s Most Ethical Companies, ha pubblicato il Corporate Citizenship Report 2017, che illustra i risultati raggiunti dai programmi di Responsabilità Sociale messi in campo dall’azienda con l’obiettivo di contribuire a migliorare il modo in cui il mondo vive e lavora.

«Nei prossimi 3 anni investiremo altri 200 milioni di dollari per finanziare iniziative di Responsabilità Sociale a livello globale. In un contesto socio – economico in cui le tecnologie stanno ridisegnando i mercati e il modo di vivere, un’azienda leader dell’innovazione come Accenture mette a servizio del sociale i propri valori distintivi», ha dichiarato Fabio Benasso, presidente e amministratore delegato di Accenture Italia, «È necessario che profit e non profit mettano a fattor comune le loro competenze, in un’ottica di continuo e sinergico scambio di esperienze per dare una risposta adeguata alla portata del cambiamento».

I principali risultati raggiunti nel 2017:

Formazione : Accenture ha riconfermato la propria presenza al fianco di alcune realtà no-profit attraverso il programma Skills to Succeed, nato per fornire alle fasce più deboli della popolazione mondiale le competenze necessarie per trovare un impiego nell’economia digitale o avviare un’iniziativa imprenditoriale. Prima della fine del 2017, Accenture aveva già formato 2,2 milioni di persone , in linea con l’obiettivo di raggiungere 3 milioni di persone entro il 2020.

: Accenture ha riconfermato la propria presenza al fianco di alcune realtà no-profit attraverso il programma Skills to Succeed, nato per fornire alle fasce più deboli della popolazione mondiale le competenze necessarie per trovare un impiego nell’economia digitale o avviare un’iniziativa imprenditoriale. Prima della fine del 2017, Accenture aveva già formato , in linea con l’obiettivo di raggiungere 3 milioni di persone entro il 2020. Ambiente : Accenture ha adottato misure per ridurre il proprio impatto ambientale, superando, ben tre anni prima del previsto, l’obiettivo del taglio del 50% delle emissioni di CO2 per ciascun dipendente a livello globale. In l’Italia le emissioni per dipendente sono state ridotte del 52% .

: Accenture ha adottato misure per ridurre il proprio impatto ambientale, superando, ben tre anni prima del previsto, l’obiettivo del taglio del 50% delle emissioni di CO2 per ciascun dipendente a livello globale. In le emissioni per dipendente sono state . Bilanciamento di genere: con il manifesto Getting to Equal, Accenture ha fissato l’obiettivo di raggiungere il bilanciamento di genere all’interno della propria forza lavoro entro il 2025. Nel 2017 le donne hanno rappresentato il 41% della forza lavoro globale, in crescita rispetto al 39% del 2016.

Gli altri progetti di Responsabilità Sociale di Accenture:

Accenture collabora con Microsoft al progetto ID2020 che aiuta le persone che non vedono ufficialmente riconosciuta la propria identità e a cui, per questo, è negato l’accesso a programmi di tutela, servizi sociali e diritti di base. Grazie a blockchain e tecnologie biometriche, infatti, è stato possibile consentire a 1,1 miliardi di persone di accedere ai propri dati e condividerli in forma elettronica.

di accedere ai propri dati e condividerli in forma elettronica. Accenture crede e investe nei programmi di apprendistato per incentivare lo sviluppo delle competenze richieste dal nuovo mercato del lavoro digitale. Negli Stati Uniti, per esempio, Accenture Federal Services ha favorito la nascita di una partnership tra settore pubblico, privato e organizzazioni no profit, con la città di San Antonio, in Texas, per avviare un programma di formazione destinato alle persone che non hanno potuto completare i propri studi e fornire loro gli strumenti per trovare lavoro.

Con il programma Diverse Supplier Development, il management di Accenture supporta le aziende fornitrici che appartengono a persone con fragilità offrendo il proprio know-how per lo sviluppo del business plan. Al 31 agosto 2017 ben 133 fornitori avevano portato a termine il programma, o stavano per completarlo.

«Il mix di competenze, creatività e visione del futuro delle nostre persone, insieme all’accesso a soluzioni innovative, consente ad Accenture di vincere sfide complesse e migliorare la vita di milioni di persone in tutto il mondo, contribuendo a rendere più equa la società in cui viviamo», ha affermato Francesca Patellani, corporate citizenship lead di Accenture Italia, «Facendo leva su tecnologie emergenti, come Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale, offriamo servizi che consentono alle aziende di innovare e innovarsi secondo modalità prima impensabili e di contribuire a fare la differenza nel mondo che le circonda».

L’impegno di Accenture Italia nell’ambito della Responsabilità Sociale

Anche nel nostro Paese Accenture è fortemente impegnata nell’ambito della Responsabilità Sociale con l’obiettivo di valorizzare i talenti e favorire l’impiego delle persone, coinvolgendole in progetti gratuiti a beneficio della collettività. Tra i risultati principali: