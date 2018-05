Steve Bannon: mai scambiare un lupo per un agnello

Prendiamo il caso di Steve Bannon, miliardario specializzato in incendi politico-sociali, ex consulente di Donald Trump accolto domenica a Roma da una folla da rockstar che lo acclavama mentre lui lanciava i suoi strali contro gli «uomini di Davos» che averebero ridotto il nostro a un Paese a sovranità limitata. Nel Paese che fu di D'Annunzio (a tutt'oggi un modello per i populisti di mezzo mondo), Bannon viene a dare lezioni, non a prenderne.

Bannon, da oltre un anno, è infatti di casa in questo "nostro" Paese. Perché? Oggi è facile rispondere, anche se in pochi si azzardano a farlo. Fino a ieri erano le risatine o i commenti sulla sua (presunta) passione per il whiskey a prevalere. Oggi è l'ammiccamento. Tipica della nostra (auto-limitata) sovranità è prendere poco sul serio l'intelligenza altrui. salvo poi asservirsi ad essa appena i dati di fatto diventano incontrovertibili. E di Bannon tutto si può dire, fuorché non sia una mente lucidissima. E i dati di fatto gli stanno dando sempre più ragione. Anche perché, come lui stesso ricordava, Bannon non è un teorico, ma un pragmatico («sono uno street-fighters»).

A Roma, Bannon, ha aperto una sede di Breitbart, il mega-media che ruota attorno alla galassia populista. Con Benjamin Harnwell, un ex politico inglese conservatore, fondatore del Dignitatis Humanae Institute, nel cui advisory board è presieduto dall'anti-bergogliano Cardinale Raymond Burke, ha inoltre ottenuto in concessione gratuita il monumento nazionale della Certosa di Trisulti. Anche nell'imminenza dell'ultimo spoglio elettorale Bannon, come un predatore astutissimo che presagisce l'arrivo della preda, era segnalato a Roma. Insomma, si è organizzato da un po'.