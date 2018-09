Alleanza contro la povertà: Il Governo vada avanti con il Reddito di Inclusione

Il secondo pericolo, come si diceva, è «spostare la funzione di governo dell’intervento dai comuni, com’è adesso, ai Centri per l’impiego». Il terzo è la «frammentazione del welfare» cioè non partire dal «rafforzamento e il miglioramento di ciò che già esiste ma dall’adozione di nuove misure avulse dalle precedenti». Il quarto è quello di fare interventi discriminatori escludendo certe categorie di cittadini, ipotesi già bocciata in precedenza (ad esempio sulla social card) da sentenze di tribunali, corti di appello e della stessa Corte costituzionale. L’ultimo rischio è quello di dare «priorità ai penultimi», escludendo cioè dall’intervento prioritario proprio chi si trova in una situazione di povertà assoluta.

Intervenendo al convegno, la presidente della commissione Lavoro del Senato, la grillina Nunzia Catalfo, ha confermato che la maggiore differenza tra l’Alleanza e la proposta del governo sta sulla «presa in carico effettiva» dei beneficiari dell’intervento che secondo la maggioranza deve essere fatta da Centri per l’Impiego. È una scelta stigmatizzata da altri intervenuti al dibattito, in particolare i coordinatori dell’Alleanza per la Campania e la Puglia, che hanno raccontato come già nell’applicazione delle norme in vigore i comuni si sono dimostrati in grado di fare rete con altri soggetti mentre proprio i Centri per l’impiego hanno mostrato i propri limiti trovandosi «al collasso» – è il caso della Campania – in alcuni interventi richiesti.

Stefano Lepri, parlamentare del Pd, ha invece raccontato come già si sia intervenuti sul provvedimento istitutivo del Rei con atti migliorativi e che ora si attende il raddoppio dei finanziamenti per poter raggiungere l’intera platea dei 5 milioni che sono in una situazione di povertà assoluta. Attualmente «i valori dei contributi economici erogati sono ancora lontani dal coprire la distanza tra il reddito disponibile delle famiglie e la soglia di povertà assoluta. Affinché ciò accada l’importo medio mensile deve salire dagli attuali 206 euro a 396», si legge nel documento proposto dall’Alleanza all’attenzione del Parlamento.

Il chie è dell'Alleanza contro la povertà